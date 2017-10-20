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Водитель наехавшего на пешеходов в Харькове Lexus не признала свою вину

20-летняя Елена Зайцева, которая находилась за рулем въехавшего в толпу людей Lexus в Харькове, заявила, что не признает свою вину. Об этом информирует в пятницу издание ТСН.

Прокурор Максим Блохин сообщил в зале Киевского районного суда города Харькова, где 20 октября рассматривается мера пресечения для Зайцевой, что она в момент ДТП находилась под воздействием опиатов. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты медицинского осмотра, пишет «Интерфакс».

Вместе с тем адвокат Зайцевой Юлия Козырь сказала, что это абсолютная ерунда, поскольку ее подзащитная на момент аварии была «абсолютно трезвая».

В пятницу пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что опознана последняя жертва дорожного происшествия. Ею оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна. Ранее стало известно, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шесть пострадали, напоминает «РИА Новости».

Инцидент произошел вечером 18 октября. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, на большой скорости врезался в машину Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выбросило на тротуар, где в тот момент стояли пешеходы в ожидании зеленого сигнала светофора.