Девять человек пострадали в результате нападения в торговом центре в Польше

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«Дождь»: в Петербурге суд арестовал квартиру дочери Собянина

Летом 2017 г. в центре Санкт-Петербурга была арестована квартира, принадлежащая дочери столичного градоначальника Сергея Собянина. Квартира Анны Собяниной была арестована судебными приставами из-за неуплаты долгов. Однако арест был снят по той причине, что приставы не смогли установить местонахождение должника, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на проект «Инфометр» «Открытых медиа». Выписка из Росреестра, полученная телеканалом, подтверждает данную информацию.

Согласно документу дочь мэра не может «совершать регистрационные действия» с квартирой, расположенной на Малой Конюшенной улице. Постановление о запрете было вынесено по материалам исполнительного производства от 2 июня 2017 г.

Летом этого года квартира была арестована на основании судебного приказа от 25 ноября 2016 г. о взыскании налогов и сборов. Об этом говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов. В августе 2017 г. арест был снят на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 федерального закона «Об исполнительном производстве». Помимо того, что приставы не смогли установить местонахождение Собяниной, они также не смогли «получить сведения о наличии принадлежащих ей денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

«Закрытие дела по статье, применяемой к должникам, у которых нет имущества, - это довольно странно, ведь в данном случае очевидно, что у должника есть квартира, и пристав об этом знает, поскольку лично наложил на нее судебный запрет», - прокомментировала ситуацию юрист Heads Consulting Александра Елизарова. По ее словам, сумма долга могла быть существенно меньше стоимости квартиры, добиться ее продажи было бы невозможно, а другого имущества у должника не нашлось.

Собянина купила квартиру площадью 205 кв. м 18 октября 2011 г.