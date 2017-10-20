Россия выделила 330 млн рублей на Большой адронный коллайдер

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Пресс-служба Собчак не подтвердила Иноземцева как автора ее экономической программы

Политолог и экономист Владислав Иноземцев разработает экономическую программу заявившей о намерении баллотироваться на пост президента России Ксении Собчак, сообщил РБК со ссылкой на два источника в ее предвыборном штабе. Сам Иноземцев не прокомментировал эту информацию.

Политконсультант Виталий Шкляров (консультировал кандидата в президенты США Берни Сандерса и кандидата в депутаты Госдумы в 2016 г. Дмитрия Гудкова) подтвердил изданию, что сейчас ведет кампанию Собчак.

Пресс-секретарь избирательной кампании Собчак Ксения Чудинова сказала «Ведомостям», что сейчас очень многие предлагают свои услуги. Однако называть Владислава Иноземцева автором будущей экономической программы нельзя: «Говорить, что мы пишем экономическую программу, преждевременно». Она предлагает дождаться пресс-конференции Собчак, которая состоится в следующий вторник, 24 октября.

То же самое она сказала про политтехнолога Алексея Ситникова: сегодня СМИ сообщили, что он войдет в штаб Собчак.

Собчак получила известность как ведущая программы «Дом-2» и героиня реалити-шоу «Блондинка в шоколаде», сейчас она ведет программу на телеканале «Дождь».