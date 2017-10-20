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Суд арестовал на 60 дней обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове

Киевский районный суд Харькова отправил под арест на 60 дней - до 16 декабря 20-летнюю Елену Зайцеву, которая обвиняется в наезде на пешеходов на Lexus в Харькове. Девушка не имеет возможности внести залог. Об этом информирует вечером в пятницу агентство «Интерфакс».

Судья отметила, что это решение может быть обжаловано. Зайцева и ее адвокат не стали комментировать предложение судьи. Ранее ее защитница просила назначить девушке домашний арест.

В ходе заседания суда в пятницу Зайцева отказалась признавать свою вину в наезде на людей, указав, что на это действие ее спровоцировал Volkswagen Touareg, который проехал на желтый сигнал светофора, писало агентство «РИА Новости».

Прокурор в пятницу утверждал, что во время аварии девушка находилась под воздействием опиатов. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты медицинского осмотра. Вместе с тем адвокат Зайцевой опровергла эти сведения, подчеркнув, что на момент ДТП ее клиентка была абсолютно трезвой.

ДТП произошло вечером 18 октября. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, врезался в Volkswagen Touareg. В результате машину обвиняемой выбросило на тротуар, на котором стояли люди. Погибли пять человек, еще шестеро пострадали.