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При атаке на две мечети в Афганистане погибли 49 человек

В двух шиитских мечетях в двух районах Афганистана в пятницу произошли взрывы. Об этом информирует 20 октября ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TV.

Взрывы, в частности, прогремели в Кабуле и в провинции Гор в центральной части страны. В результате атаки террористов погибли 49 человек, по последним данным МВД.

В Кабуле террористы атаковали мечеть имама Замана. Смертник взорвал молельный дом, когда люди собирались на молитву. Жертвами атаки стали 39 человек.

Через полчаса взрыв прогремел в шиитской мечети в провинции Гор. Террористический акт также совершил смертник, погибли 10 человек.