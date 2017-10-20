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Из-за угрозы взрыва из здания МГУ эвакуированы около 2000 человек

ТАСС
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В Москве из главного здания МГУ эвакуированы около 2000 человек после поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Из здания МГУ на Воробьевых горах эвакуировано около 2000 человек из-за поступившей угрозы взрыва», — сказал он.

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Авто
Новости

В штаб-квартире BMW прошли обыски в связи с картельным сговором

Интерфакс/Ведомости
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Исполнительное подразделение Еврокомиссии на текущей неделе провело обыски в штаб-квартире Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в Мюнхене. В пресс-релизе комиссии говорится, что обыски проводятся в связи с картельным сговором немецких автопроизводителей. Однако название компании не уточняется. В BMW подтвердили факт обысков в головном офисе.

На данный момент разбирательство находится на стадии предварительного расследования, пишет Deutsche Welle.

В июле этого года Der Spiegel писал, что в 90-е гг. Daimler, BMW, Volkswagen, Porsche и ряд других производителей состояли в сговоре относительно цен, поставщиков, рынков и стратегий. Если это будет доказано, то этот сговор будет считаться одним из крупнейших за всю историю немецкой экономики.

Как пишет Suddeutsche Zeitung, Daimler уже обратился в Еврокомиссию с «явкой с повинной». Сотрудничество с регулятором поможет существенно смягчить наказание.

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Политика
Новости

При атаке на две мечети в Афганистане погибли 49 человек

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В двух шиитских мечетях в двух районах Афганистана в пятницу произошли взрывы. Об этом информирует 20 октября ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TV.

Взрывы, в частности, прогремели в Кабуле и в провинции Гор в центральной части страны. В результате атаки террористов погибли 49 человек, по последним данным МВД.

В Кабуле террористы атаковали мечеть имама Замана. Смертник взорвал молельный дом, когда люди собирались на молитву. Жертвами атаки стали 39 человек.

Через полчаса взрыв прогремел в шиитской мечети в провинции Гор. Террористический акт также совершил смертник, погибли 10 человек.

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Стиль жизни
Новости

Названы основные версии смерти актера Марьянова

Интерфакс/Ведомости
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Следователи рассматривают две основные причины смерти актера Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни в воскресенье. В частности, по одной из версий, он умер из-за несвоевременного приезда скорой помощи, по другой - из-за оказания медицинским центром «Феникс» услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе областного главка Следственного комитета России.

В рамках расследования следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Были допрошены свидетели, а также изъята документация, которая имеет отношение к вызову актеру скорой помощи. В том числе были изъяты дневники пациентов с записями о нахождении Марьянова в реабилитационном центре.

Между тем министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков уже заявил, что диспетчер скорой помощи нарушила регламент при приеме вызова актеру. Он объяснил, что она не должна была сопровождать разговор личными комментариями и отвечать: «Вызовов много, ждите». Он подчеркнул, что, по стандарту, бригада скорой помощи обязана приехать к пациенту в течение 20 минут. Получившая вызов диспетчер занималась перегруппировкой скорых и неотложных вызовов для того, чтобы отправить бригаду к Марьянову. Но в связи с отказом от вызова отправка машины «скорой» была прекращена.

Министр добавил, что диспетчер решила уволиться по собственному желанию и написала соответствующее заявление.

Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в подмосковной Лобне 15 октября. Ранее стало известно, что по результатам доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело о гибели актера в результате неоказания ему необходимой врачебной помощи.

Артист был известен зрителям по картинам «День радио», «Графиня де Монсоро», «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна» и другим.

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Политика
Новости

Суд арестовал на 60 дней обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове

Ведомости
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Киевский районный суд Харькова отправил под арест на 60 дней - до 16 декабря 20-летнюю Елену Зайцеву, которая обвиняется в наезде на пешеходов на Lexus в Харькове. Девушка не имеет возможности внести залог. Об этом информирует вечером в пятницу агентство «Интерфакс».

Судья отметила, что это решение может быть обжаловано. Зайцева и ее адвокат не стали комментировать предложение судьи. Ранее ее защитница просила назначить девушке домашний арест.

В ходе заседания суда в пятницу Зайцева отказалась признавать свою вину в наезде на людей, указав, что на это действие ее спровоцировал Volkswagen Touareg, который проехал на желтый сигнал светофора, писало агентство «РИА Новости».

Прокурор в пятницу утверждал, что во время аварии девушка находилась под воздействием опиатов. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты медицинского осмотра. Вместе с тем адвокат Зайцевой опровергла эти сведения, подчеркнув, что на момент ДТП ее клиентка была абсолютно трезвой.

ДТП произошло вечером 18 октября. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, врезался в Volkswagen Touareg. В результате машину обвиняемой выбросило на тротуар, на котором стояли люди. Погибли пять человек, еще шестеро пострадали.

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Политика
Новости

Пресс-служба Собчак не подтвердила Иноземцева как автора ее экономической программы

Ведомости
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Политолог и экономист Владислав Иноземцев разработает экономическую программу заявившей о намерении баллотироваться на пост президента России Ксении Собчак, сообщил РБК со ссылкой на два источника в ее предвыборном штабе. Сам Иноземцев не прокомментировал эту информацию.

Политконсультант Виталий Шкляров (консультировал кандидата в президенты США Берни Сандерса и кандидата в депутаты Госдумы в 2016 г. Дмитрия Гудкова) подтвердил изданию, что сейчас ведет кампанию Собчак.

Пресс-секретарь избирательной кампании Собчак Ксения Чудинова сказала «Ведомостям», что сейчас очень многие предлагают свои услуги. Однако называть Владислава Иноземцева автором будущей экономической программы нельзя: «Говорить, что мы пишем экономическую программу, преждевременно». Она предлагает дождаться пресс-конференции Собчак, которая состоится в следующий вторник, 24 октября.

То же самое она сказала про политтехнолога Алексея Ситникова: сегодня СМИ сообщили, что он войдет в штаб Собчак.

Собчак получила известность как ведущая программы «Дом-2» и героиня реалити-шоу «Блондинка в шоколаде», сейчас она ведет программу на телеканале «Дождь».

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Политика
Новости

Россия выделила 330 млн рублей на Большой адронный коллайдер

РИА Новости
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Российское правительство выделило из своего резервного фонда 330 млн руб. на модернизацию детекторов крупнейшей в мире экспериментальной установки — Большого адронного коллайдера.

Речь идет о модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований.

Россия часть вклада в соответствии с договоренностями осуществляет путем денежного взноса, другую часть - в материальном виде. Решение о модернизации в 2013-2022 гг. четырех детекторов коллайдера ранее было принято наблюдательным советом по ресурсам.

Большой адронный коллайдер находится в Европейском центре ядерных исследований, на границе Швейцарии и Франции.

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Технологии
Новости

Курс биткойна превысил $6000

Ведомости
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Курс биткойна превысил $6000, рост на 5,4%. Об этом свидетельствуют данные биржи Bitfinex.

В сентябре курс биткойна обновил исторический максимум, превысив $5000.

Следующие психологические отметки цены биткоqна - $7000 и $10 000, причем если он пройдет первую отметку, то до второй доберется значительно быстрее, чем до первой, комментировал «Ведомостям» на прошлой неделе рекордную отметку цены биткойна в $5226 старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. Поскольку биткойн ничем не обеспечен, его высокая волатильность играет ему на руку, поскольку даже падения курса вызывают обсуждения и вовлекают новых участников, объяснял Постоленко. Они желают запрыгнуть на уходящий поезд и покупают биткойн, отчего растет курс. Хуже всего для биткойна была бы стабильная цена, уверен эксперт.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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Менеджмент
Новости

Греф усомнился в перспективах программистов на рынке труда

Ведомости
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Герман Греф считает, что программисты сейчас не востребованы и за этой профессией гнаться не стоит, передает «РИА Новости» слова председателя правления Сбербанка, выступившего в пятницу на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Сперва в России был век инженеров, затем юристов и экономистов, рассказывал Греф. «Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», – сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).

Программистов у Сбербанка действительно немало. Осенью прошлого года стало известно, что дочерний «Сбертех», набрав штат в 8500 человек, обогнал по численности персонала прочие российские IT-компании. В мае 2017 г. в «Сбертехе» было 9600 сотрудников, уточнял его представитель. Далее по численности персонала следуют IT-компании «Ланит» и Maykor, следует из рейтинга крупнейших IT-компаний России по версии Cnews Analytics.

Впрочем, не всех их стоит считать программистами. Как ранее пояснял «Ведомостям» представитель «Сбертеха», разработчиками являются около 30% персонала компании, а остальные – это аналитики, архитекторы, тестировщики, руководители проектов.

«Ведомости» ожидают комментарий представителя Сбербанка.

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Бизнес
Новости

«Мострансавто» могут лишить лицензии из-за аварии с автобусом в Подмосковье

РИА Новости
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Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что по итогам проверки ведомство может выйти с инициативой о лишении лицензии «Мострансавто». 6 октября в Коломенском районе перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 человек. Шесть пассажиров погибли.

«Это решение [по отзыву лицензии] принимает суд. Будем ли мы с таким требованием по лишению [перевозчика] лицензии выходить, по итоговым материалам проверки окончательно определим. Но первоначально, после того как мы посмотрели, желание такое возникало – о том, чтобы выйти с инициативой о лишении лицензии», — пояснил Басаргин. По его словам, «Мострансавто» осуществляет «серьезную работу, в том числе социальную». И это существенный аргумент за то,чтобы к крайним мерам не прибегать, добавил он.

ДТП произошло на 3-м км дороги «Обход города Коломны». Из-за сложных погодных условий водитель автобуса предположительно не справился с управлением. Автобус следовал по маршруту Москва - Озеры. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителю уже предъявлено обвинение.

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Бизнес
Новости

В России появится система автоматического формирования минимальных цен на алкоголь

Интерфакс/Ведомости
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В России будет создана система автоматического формирования минимальных розничных цен на алкоголь. Об этом рассказала «Интерфаксу» Наталья Платонова, пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего в правительстве алкогольную промышленность и вопросы регулирования алкогольного рынка.

По ее словам, Хлопонин дал поручение проработать возможность создания универсальной формулы установления минимальной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой предусмотрена эта цена.

Платонова объяснила, что цена должна будет формироваться с учетом нескольких факторов, в числе которых, в частности, покупательная способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и др. Она напомнила, что сейчас минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.

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Политика
Новости

Самый молодой губернатор России стал фигурантом скандала в медиа

Ведомости
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Самый молодой губернатор России - 31-летний Антон Алиханов, вступивший в должность меньше месяца назад, сегодня стал фигурантом медиаскандала.

В пятницу после совещания правительства области по бюджету-2018 Алиханов ответил «нет» журналистке на вопрос, вернет ли правительство компенсации за детский сад, пишет «Новый Калининград». На просьбу уточнить почему, губернатор сказал: «По кочану». По его мнению, это «серьезный ответ».

Потом, однако, губернатор разъяснил свою позицию: только 56% выплат в области адресные, и их долю будут наращивать: «Очень много людей - вы удивитесь - которые получают различные социальные выплаты, но в них не нуждаются». И попросил больше никогда не задавать ему этот вопрос. В соцсетях моментально появились фото Алиханова с кочанами капусты.

Год назад Калининградская область отменила общие компенсации за детские сады, оставив их только для семей, официально признанных малоимущими. Алиханов в конце 2016 г. (еще в статусе врио губернатора) обещал проработать возврат выплат, но только при исполнении доходной части бюджета.

Недавно компания «Минченко консалтинг» назвала Алиханова одним из самых устойчивых губернаторов в рейтинге «Политбюро 2.0».

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