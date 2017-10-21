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Полиция задержала подозреваемого в нападении на прохожих в Мюнхене

Задержан подозреваемый в нападении на прохожих в Мюнхене, сообщает местная полиция в Twitter.

В субботу вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек рядом с одной из станций метро в Мюнхене. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

О мотивах нападавшего пока ничего не сообщается.