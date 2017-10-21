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Политика
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Полиция задержала подозреваемого в нападении на прохожих в Мюнхене

Ведомости
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Задержан подозреваемый в нападении на прохожих в Мюнхене, сообщает местная полиция в Twitter.

В субботу вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек рядом с одной из станций метро в Мюнхене. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

О мотивах нападавшего пока ничего не сообщается.

Бизнес
Новости

Россия разрешила ввоз турецких томатов с 1 ноября

ТАСС
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Москва сняла ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября, сообщил председатель России в межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики Александр Новак.

«Обсуждали снятие ограничений, в том числе по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 000 т томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами», — сказал Новак.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи приветствовал это решение. Он поблагодарил Новака за хорошую новость. «Он меня обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения», — сказал министр.

Политика
Новости

Правительство Испании решило отстранить руководство Каталонии

Интерфакс
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На чрезвычайном заседании правительство Испании решило применить ст. 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония. Теперь его должен утвердить сенат, сессия состоится 27 октября.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти. До выборов управлять автономным сообществом будет представитель, назначенный Мадридом.

По словам премьера Мариано Рахоя, «эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии».

Политика
Новости

В центре Киева задержан мужчина с винтовкой

Ведомости
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В Киеве задержали мужчину, который пытался пронести оружие к зданию Верховной рады, где проходят массовые акции. Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Это житель Одесской области, 1993 года рождения. Пояснил, что оружие приобрел в Одесской области несколько дней назад. С какой целью он приехал в Киев и почему с оружием прибыл на Грушевского, будет установлено во время следствия», — приводятся слова Крищенко на сайте МВД Украины.

По его словам, оружие будет отправлено на экспертизу. У задержанного изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.

Политика
Новости

Представители России и ЕС обсудили меры по сохранению иранской сделки

Ведомости
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация вокруг реализации совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с упором на совместные действия в интересах его сохранения», — говорится в сообщении.

Ранее замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил отказ страны от ядерного оружия. Он подчеркнул, что «запрет на владение ядерным оружием Ирана носит бессрочный характер».

Политика
Новости

МИД Ирана подтвердил отказ страны от ядерного оружия

Интерфакс
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Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран ни при каких условиях не будет приобретать ядерное оружие. Он подчеркнул, что «запрет на владение ядерным оружием Ирана носит бессрочный характер».

«Иран подтверждает, что ни при каких условиях, когда бы то ни было, не будет разрабатывать, приобретать или стремиться к приобретению ядерного оружия», — сказал Аракчи.

Он выразил надежду на то, что Евросоюз защитит совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «США ушли, можем ли мы что-то сделать, выстроить работу с европейцами, но я лично считаю, что без США вся сделка рухнет и распадется», — сказал замминистра.

Сделка по иранской ядерной программе должна быть сохранена, иначе последуют серьезные проблемы, считает Аракчи. Он подчеркнул, что «все международное сообщество выступает за сохранение СВПД».

Политика
Новости

Человек упал на рельсы на серой ветке московского метро

Ведомости
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На участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского» было приостановлено движение.

«Серпуховско-Тимирязевская линия. Были кратковременно увеличены интервалы на южном участке линии из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении метро в Twitter.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщает, что человек упал на рельсы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Политика
Новости

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Мюнхене

Ведомости
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Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих на одной из станций метро в Мюнхене, сообщает Bild. В результате инцидента пять человек получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

Нападавшему удалось скрыться, его разыскивает полиция. По описанию очевидцев, мужчине примерно 40 лет, он одет в зеленый спортивный костюм и куртку. На место происшествия приехали машины экстренных служб, кружат вертолеты полиции, передает издание.

Политика
Новости

Spiegel сообщил о неспособности НАТО отразить удар со стороны России

Ведомости
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НАТО не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен удар со стороны России, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на попавший в редакцию секретный отчет альянса.

В документе под названием «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса» говорится, что войска НАТО не способны «действовать быстро и, в случае необходимости, рационально».

«Способность НАТО логистически осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении Европейского командования, деградировала с окончания холодной войны», — говорится в отчете (перевод «РИА Новости»).

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску не стала комментировать содержание отчета, отметив только, что «силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо».

Политика
Новости

Трамп может запретить обнародовать все документы об убийстве Кеннеди

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп, скорее всего, запретит обнародовать некоторые секретные документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди в ноябре 1963 г. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в администрации Трампа и госчиновников.

Как рассказал изданию представитель конгресса, на Трампа пытается повлиять ЦРУ с целью предотвратить публикацию части данных «в интересах национальной безопасности». Это связано с тем, что документы 1990-х гг. могут привести к раскрытию сравнительно недавних данных американской разведки и полицейских операций, а также раскрыть личности информаторов, которые еще живы.

При этом источники издания не исключают, что обычно непредсказуемый Трамп может в последнюю минуту передумать и разрешить обнародоваться все документы. Однако собеседники газеты считают это маловероятным.

С документов об убийстве Джона Кеннеди, согласно указу Джорджа Буша-старшего, менее чем через неделю должен быть снят гриф «секретно». Должны быть рассекречены десятки страниц из Национального архива.

Политика
Новости

В Белом доме заявили, что отношения США и России зависят от Москвы

РИА Новости/Ведомости
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что отношения США и России зависят от политики Москвы. При этом она отметила, что Вашингтон будет продолжать работать с Россией по важным вопросам, в частности по Сирии и КНДР.

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Сандерс.

«Выслав российских дипломатов, введя второй раунд санкций, арестовав пять дипломатических объектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы», — написал Пушков в Twitter.

Финансы
Новости

ВТБ одобрил докапитализацию украинской «дочки» на $98 млн

ТАСС
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Совет директоров банка ВТБ одобрил докапитализацию украинской дочерней структуры на 2,6 млрд гривен (около $98 млн). Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ.

ВТБ проведет докапитализацию путем размещения дополнительных простых акций.

Ранее президент ВТБ Андрей Костин говорил, что банк собирается сокращать размеры бизнеса на Украине.

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