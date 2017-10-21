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Израиль обстрелял позиции сирийской армии

Израильская артиллерия обстреляла позиции сирийской армии в ответ на несколько случайных снарядов, упавших на контролируемую Израилем часть Голанских высот. Об этом сообщили израильские военные.

«В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по трем сирийским орудиям на сирийских Голанских высотах. Любые происшествия в будущем вынудят Армию обороны Израиля усилить ответные действия», — говорится в коммюнике.

По предварительным данным, снаряды упали в пустынной местности, в результате никто не пострадал и не был причинен ущерб.