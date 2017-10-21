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Число погибших в Египте солдат и полицейских выросло до 52

До 52 выросло число полицейских и солдат-срочников, погибших в перестрелке с боевиками в Египте, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в службах безопасности страны. Вечером в пятницу сообщалось о 30 погибших.

Министерство внутренних дел Египта до сих пор не дало никаких данных о жертвах. Источники агентства уточняют, что среди погибших 23 полицейских, остальные — солдаты-срочники.

Египет борется с группами боевиков, обосновавшимися на Синайском полуострове, одна из них поддерживает запрещенную террористическую организацию «Исламское государство». В пятницу автомобили МВД страны попали под обстрел со стороны боевиков.