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Defense One узнал о возможном переводе ядерных бомбардировщиков США B-52 в боеготовность

Ведомости
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Впервые с 1991 г. США могут привести ядерные бомбардировщики B-52 в круглосуточную боевую готовность, сообщает портал Defense One. Этот статус не вводился со времен окончания холодной войны.

Издание приводит слова начальника штаба ВВС США, генерала Дэвида Гольфейна. Он, а также другие высокопоставленные военные подчеркнули, что предупредительный приказ пока не был дан, но подготовка к нему ведется. Подобный приказ может исходить он командующего STRATCOM, отвечающего за ядерные силы, Джона Хайтена или главы NORTHCOM, ответственной воздушно-космическую оборону США, Лори Робинсон.

Голдфейн, являющийся высшим офицером ВВС и членом Объединенного комитета начальников штабов, просит подумать о новых способах использования ядерного оружия для сдерживания или даже борьбы. «Мир - опасное место, и у нас есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия», - подчеркнул он. Генерал отметил, что «это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. У нас есть другие игроки, обладающие ядерным потенциалом». В тексте речь идет о Северной Корее, находящейся в конфронтации с США, а также о России с ее «все более мощными вооруженными силами».

Летом телеканал CNN сообщал о переброске дислоцировавшихся в Великобритании бомбардировщиков B-52 в Европу для участия в серии учений стран НАТО вдоль российских границ, в частности на Балтике и в Арктике.

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Бизнес
Новости

Работа крупнейших в России алюминиевых заводов прерывалась из-за энергоаварии

Интерфакс
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23 октября утром из-за энергоаварии прерывалась работа Саяногорского и Хакасского заводов UC Rusal. Как сообщили «Интерфаксу» в 8.20 мск в пресс-службе заводов, причины сбоя изучает специально созданная комиссия. Предприятия работают в штатном режиме.

По данным Минэнерго, из-за полного сброса нагрузки было зафиксировано превышение аварийно допустимого перетока активной мощности в направлении «Кузбас - Запад» до 1 955 МВт при максимуме 1 355 МВт продолжительностью 5 секунд. В 3.26 мск и 4.06 мск первая и третья цепи ЛЭП 220 кВ «Означенное - ГПП-1 САЗ» были включены в работу. В 4.08 мск и 4.50 мск начался набор нагрузки Саяногорским и Хакасским алюминиевыми заводами. В 6.05 нагрузка Хакасского завода была восстановлена, на 6.30 мск нагрузка Саяногорского завода была восстановлена частично и составляла 870 МВт.

Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы - одни из крупнейших в России, их общая производственная мощность составляет 839 000 т алюминия в год.

Авария началась в 2.12 мск на подстанции 220 кВ «ГПП-1 САЗ» (принадлежит Rusal), сообщал «Интерфакс». Там из-за повреждения выключателяо отключился трансформатор Т-10. При этом на подстанции 500 кВ «Означенное» (принадлежит ФСК ЕЭС) действием защит отключилась третья цепь ЛЭП 220 кВ «Означенное - ГПП-1 САЗ».

Одновременно на подстанции 220 кВ «ГПП-3 ХАЗ» (принадлежит Rusal) действием защит отключились автотрансформаторы АТ-53, АТ-54 и кремниевые выпрямительные агрегаты КВА-53, КВА-54. В результате первого этапа аварии был зафиксирован сброс нагрузки на 244 МВт, в том числе Саяногорским алюминиевым заводом на 91 МВт (с 994 до 903 МВт), Хакасским алюминиевым заводом - на 153 МВт (с 449 до 296 МВт).

В 3.15 мск на подстанции «Означенное» действием защит отключилась первая цепь ЛЭП «Означенное - ГПП-1 САЗ». Это отключение привело уже к полному сбросу нагрузки на двух алюминиевых заводах - всего на 1 тыс. 199 МВт.

Сбои в работе заводов Rusal из-за аварий на энергосетях в этом году случались 29 мая, 27 июня, 11 сентября. После аварии 29 мая Ростехнадзор по результатам расследования предписал предприятиям Rusal реконструировать системы энергоснабжения.

Сейчас схема энергоснабжения САЗа и ХАЗа выполнена без резервирования, говорилось в материалах «Системного оператора ЕЭС». В связи с этим высока вероятность отключения порядка 1,5 ГВт нагрузки и разбалансировки мощности в ОЭС Сибири.

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Политика
Новости

РБК узнал детали доклада СПЧ для Путина по реформе избирательной системы

Ведомости
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Смягчение муниципального фильтра, создание интернет-кабинета избирателя и уточнение оснований для досрочного голосования – это лишь некоторые предложения, которые вошли в доклад Совета по правам человека, подготовленный к предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным. Как рассказал РБК один из авторов доклада, Илья Шаблинский, рабочая группа встретится с ним 30 октября.

Совет предлагает увеличить долю представителей партий в избирательных комиссиях и разработать способы защиты членов избиркомов от «противоправного воздействия на них». За представителями СПЧ, Общественной палаты и уполномоченными по правам человека

предлагается закрепить статус наблюдателей. Для наблюдения за выборами правозащитники готовы создать общественный совет, в который просят включить представителей президентского совета. А в перечень социально значимых некоммерческих организаций они просят включить объединения, занимающиеся наблюдением на выборах.

Авторы доклада считают полезным создание единого реестра избирателей, чтобы исключить двойное голосование. На всех избирательных участках они предлагают внедрить системы видеонаблюдения.

Правозащитники намерены поделиться с президентом своими наблюдениями о нарушениях на прошедших 10 сентября выборах. Они отмечали нарушение правил предвыборной агитации, случаи подкупа избирателей, организованный подвоз участников выборов к месту голосования, а также недостаточное информирование избирателей о предстоящих выборах.

«Мы включили в доклад решение совета, что те нарушения, которые были выявлены, не повлияли на результаты, хотя они требуют рассмотрения», — пояснил председатель Совета «Российского общественного института избирательного права» Игорь Борисов. Шаблинский считает, что эксперты не имеют право «делать никаких выводов о нарушениях», поскольку были всего «на 20 участках из 90 000». При подготовке доклада рабочая группа изучала данные о нарушениях, подготовленные движением «Голос» и наблюдательным объединением «Сонар».

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Политика
Новости

Парламентские выборы в Японии выиграла правящая коалиция Синдзо Абэ

Ведомости
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По неофициальным подсчетам, коалиция во главе с премьер-министром Синдзо Абэ получила две трети голосов на всеобщих парламентских выборах. Как сообщает Bloomberg, 283 мандата в парламенте из 465 достанется Либерально-демократической партии Абэ, 29 - входящей в коалицию центристской партии «Новая Комэйто». Остальные места поделят еще пять партий и независимые кандидаты, судьба четырех мест пока не определилась (на 11.39 утра по времени Токио). Конституционная демократическая партия, созданная недавно бывшим главным секретарем правительства Юкио Эдано, получила 54 мандата. «Партия надежды» губернатора Токио Юрико Коике - 49 мандатов.

Победа коалиции означает что избиратели хотят продвижения вперед при сохранении политической стабильности, заявил сам Абэ, комментируя результаты голосования. Она дает премьер-министру, рейтинг которого падал весной и летом, опускаясь до 33-36%, шанс на сохранение должности в 2018 г. Он сможет продолжить сверхмягкую монетарную политику, которая поддерживала рост экономики Японии шесть кварталов подряд, займется проблемой госдолга, рынка труда при стремительном старении населения.

Также Абэ сможет заняться пересмотром пацифистиской Конституции страны, чтобы уточнить законный статус японской армии в свете растущей угрозы со стороны КНДР. Партии, которые поддерживают эту реформу, по подсчетам СМИ, наберут в парламенте около 80% мандатов. Абэ заявил, что хочет, чтобы в обсуждении реформы Конституции участвовали как можно больше людей, и не настаивает, чтобы изменения в Основной закон были внесены к 2020 г.

Абэ уже провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил Reuters заместитель секретаря правительства Ясутоси Нисимура, они договорились совместно усилить давление на Северную Корею. Трамп посетит Японию в начале ноября.

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Бизнес
Новости

Мексиканская Interjet готова к созданию СП для производства запчастей для SSJ-100

РИА Новости / Ведомости
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Мексиканская авиакомпания Interjet хочет создать совместное предприятие по производству запчастей для самолетов SSJ-100 совместно с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС), сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Мигеля Алемана Веласко.

«Речь идет о создании предприятия, компании по запчастям, которые можно будет делать в Мексике или в другой стране вместе с россиянами. Сейчас в Майами уже есть одно, Мексика является в нем партнером», — сказал Алеман после встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. По итогам встречи был подписан документ о дальнейшем развитии сотрудничества между Interjet и ГСС.

В ГСС подчеркивают увеличение эксплуатационной надежности парка самолетов Sukhoi Superjet 100. По данным компании, с июля 2016 г. по июнь 2017 г. этот показатель вырос с 96,64 до 97,85%. Количество отказов и неисправностей на 1000 часов полета (показатель К1000) в июне 2017 г. сократилось до 89,6, что на 40% лучше, чем годом ранее. Регулярность вылета по парку в июне 2017 г. составила 97,87% против 96,99% в июле 2016 г.

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Политика
Новости

США аннулировали визу Браудера после включения его Россией в список Интерпола

Ведомости
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Американская виза британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера была аннулирована, сообщил он в своем твиттере. По его словам, это произошло в тот же день, как Россия внесла его имя в базу Интерпола. «Не только [президент России Владимир] Путин добавил меня в список Интерпола, но и американские власти одновременно аннулировали мою визу», - сообщил предприниматель.

Экс-посол США в России Майкл Макфол, отдельно уточнив у Браудера достоверность информации об отзыве визы, призвал Вашингтон исправить ситуацию. «Это возмутительно. Дональд Трамп, Госдепартамент и др., исправьте это сейчас. Теперь. Не присоединяйся к кампании Путина против Браудера», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

О внесении Россией имени Браудера в базу Интерпола стало известно 22 октября. The Guardian, отмечает, что произошло это накануне. По данным издания, Россия воспользовалась правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. Сам Браудер рассказал, что его предупредил об этом департамент внутренней безопасности США.

В России Браудер является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве, а том числе компании «Дальняя степи», скупившей к 2004 г. 37,5 млн акций «Газпрома». Российские активы, принадлежавшие Hermitage Capital к этому времени оценивались фондом в $ 4 млрд. Потерпевшими по делу о банкротстве проходят три отделения управления ФНС по Москве. Обвинение оценивает причиненный им ущерб в 3,5 млрд руб. Это дело сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы.

За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет.

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Политика
Новости

Итальянские области Венето и Ломбардия проголосовали за автономию

Ведомости
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Венето и Ломбардия, две богатые области на севере Италии, проголосовали за автономию от Рима на состоявшемся 22 октября референдуме. В Венето при явке 57,2% и 100% подсчитанных протоколов «за» проголосовали 98,1% (2,27 млн человек), против 1,9%. В Ломбардии, где расположена финансовая столица Италии – Милан – участие в референдуме приняли 31,8% населения, из них «за» проголосовали 95,38% (2,4 млн), «против» - 3,86%.

В отличие от референдума в Каталонии, где 1 октября избиратели голосовали за отделение от Испании, в Италии оба референдума носят рекомендательный характер. Однако их результаты позволят местным властям начать переговоры с Римом о получении статуса автономии. В Италии он есть у 5 из 21 области, закрепляющий за ними, в частности, финансовую независимость, а также дополнительные официальные языки. Такими правами обладают Валле д'Аоста, Фриули-Венеция-Джулия, Сардиния, Сицилия и Трентино-Альто-Адидже. При этом Конституция Италии дает право любому региону начать переговоры с Римом о пересмотре своего статуса напрямую, без процедуры референдума.

Оба региона недовольны тем, что их налоговые платежи превышают бюджетные поступления, отмечает BBC. Так, Ломбардия ежегодно отдает Риму на 54 млрд евро больше, а Венето - на 15,5 млрд евро.

«Теперь мы можем написать новую страницу: регионы, которые просят больше энергии, получат ее», - приводит Reuters слова президента Ломбардии Роберто Марони. Он пояснил, что говорит «например, о возможности обсудить налоговые поступления, которые обычно идут в Рим ... это первый шаг на пути к крупным реформам».

Лидеры обеих областей состоят в националистической партии «Лига севера», которая в 1990-ые агитировала за создание на базе серевоитальянских регионов самостоятельного государства «Падания».

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Политика
Новости

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону ликвидирован

Ведомости
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В 19.07 по местному времени (совпадает с мск) пожар на рынке в Ростове-на-Дону был ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Его площадь составила 1400 кв. м. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 14.36. Площадь пожара быстро увеличивалась из-за сильного ветра. В 15.21 возгоранию был присвоен четвертый ранг. К тушению привлекались более 211 человек и 76 единиц техники.

Политика
Новости

Порошенко пообещал сделать все для ввода миротворцев ООН в Донбасс

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все, чтобы «на украинскую землю пришел мир». Он напомнил, что в 2015 г. выступил с предложением о миротворцах ООН в Донбассе. По его словам, в 2017 г. абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают.

«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир на Донбасс», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Он считает, что миротворцы смогут взять под контроль участок украинско-российской границы. «Чтобы авторитет ООН и сила Совета Безопасности ООН гарантировали нам, что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских», — сказал Порошенко.

Вторым этапом является возвращение украинского суверенитета на всю оккупированную территорию, добавил президент.

Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 23 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

таможенники уже не ищут санкционку по брянским лесам, рассказал руководитель ФТС Владимир Булавин в интервью;

россиян попытаются защитить от кредитов;

западные гендиректора так боятся кибератак по личным мотивам.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: обанкротит ли застройщиков новая версия закона о долевом строительстве

и статью на полосе «Комментарии»: как судьям снижают чрезмерную нагрузку за счет участников процесса.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Недвижимость
Новости

Три станции фиолетовой ветки метро в Москве закроют на неделю с 28 октября

Интерфакс/Ведомости
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Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закроют на неделю с 28 октября по 3 ноября в связи со строительством Кожуховской линии метро.

«Поезда будут курсировать только до станции "Выхино". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 4 ноября, в 5.30 утра. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Также можно будет бесплатно доехать до центра на электричках, идущих до Казанского вокзала. Бесплатный билет можно будет получить в кассах и у мобильных кассиров на платформах «Панки», «Люберцы-1», «Ухтомская» и «Косино».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что участок Кожуховской линии метро между станциями «Некрасовка» и «Косино» могут запустить для пассажиров в мае 2018 г.

Политика
Новости

Вооруженный мужчина захватил заложников в британском Нанитоне

Ведомости
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В боулинг-клубе в городе Нанитон (графство Уорикшир, центральная Англия) вооруженный мужчина захватил заложников, сообщает газета Mirror. По данным издания, он вооружен ружьем с обрезанным стволом.

По словам очевидцев, здание окружили сотрудники полиции. Рядом с местом происшествия приземлился медицинский вертолет, и прибыли несколько машин скорой помощи.

В полиции графства Уорикшир подтвердили, что произошел «инцидент», но не уточнили, что случилось. В сообщении в Twitter полиция попросила граждан обходить место происшествия.

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