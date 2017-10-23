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Defense One узнал о возможном переводе ядерных бомбардировщиков США B-52 в боеготовность

Впервые с 1991 г. США могут привести ядерные бомбардировщики B-52 в круглосуточную боевую готовность, сообщает портал Defense One. Этот статус не вводился со времен окончания холодной войны.

Издание приводит слова начальника штаба ВВС США, генерала Дэвида Гольфейна. Он, а также другие высокопоставленные военные подчеркнули, что предупредительный приказ пока не был дан, но подготовка к нему ведется. Подобный приказ может исходить он командующего STRATCOM, отвечающего за ядерные силы, Джона Хайтена или главы NORTHCOM, ответственной воздушно-космическую оборону США, Лори Робинсон.

Голдфейн, являющийся высшим офицером ВВС и членом Объединенного комитета начальников штабов, просит подумать о новых способах использования ядерного оружия для сдерживания или даже борьбы. «Мир - опасное место, и у нас есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия», - подчеркнул он. Генерал отметил, что «это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. У нас есть другие игроки, обладающие ядерным потенциалом». В тексте речь идет о Северной Корее, находящейся в конфронтации с США, а также о России с ее «все более мощными вооруженными силами».

Летом телеканал CNN сообщал о переброске дислоцировавшихся в Великобритании бомбардировщиков B-52 в Европу для участия в серии учений стран НАТО вдоль российских границ, в частности на Балтике и в Арктике.