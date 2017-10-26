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МВД подтвердило гибель охранника депутата Рады при взрыве в Киеве

МВД Украины подтвердило гибель охранника депутата Верховной рады Игоря Мосийчука при взрыве в Киеве. «Охранник депутата, 30-летний сотрудник полка полиции особого назначения, погиб от полученных ранений», - цитирует УНИАН сообщение департамента информации министерства. В аккаунте Мосийчука в Facebook говорится, что он спас депутата ценой своей жизни.

Взрыв произошел в четверг вечером, когда депутат с охранником и политологом Виталием Балой выходили из студии телеканала «Эспрессо» на улице Мицкевича после эфира с участием Мосийчука. На улице взорвался мотоцикл или мотороллер, припаркованный через одну машину от автомобиля депутата. Охранник прикрыл депутата собой, рассказал ТСН водитель Мосийчука. Водитель повез Мосийчука в больницу, там у него обнаружили осколочные ранения бедра и живота.

Пресс-секретарь Мосийчука Анна Сеник утверждала, что взорвался припаркованный у входа в здание телеканала автомобиль. «Свидетели сказали, что машина была припаркована перед тем, как он приехал на телеканал, стояла все время его эфира. Взрыв произошел ровно в тот момент, когда он вышел на лестницу», - заявила она. Охранники редакции телеканала «Эспрессо» видели на мониторах, что взорвался мотороллер. За 20 минут до взрыва мотороллера не было на парковке у офиса, рассказала в эфире «Еспресо.TV» редактор Ирина Узлова со ссылкой на сотрудников, проходивших рядом.

После операции Мосийчук написал в Facebook, что пришел в себя и находится в реанимации. До того в его аккаунте появилось сообщение, что операция прошла успешно. Представители депутата также распространили заявление Мосийчука, в котором предполагается, что заказчики покушения - в России, а исполнители были местные.

Всего при взрывом задело пятерых, в том числе охранника, который погиб, самого депутата, политолога Балу. Расследует покушение киевское управление СБУ, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева.