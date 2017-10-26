Политика

Новости

Выросло число жертв взрыва в Киеве

В результате взрыва в Киеве в четверг вечером пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и еще четыре человека, двое раненых погибли. Как передает УНИАН, это сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. Взрыв расследует киевское управление СБУ.

«Украинской правде» Гитлянская уточнила, что погибли охранник депутата и проходивший мимо киевлянин 1981 г. р. Следствие рассматривает все версии преступления. Предварительно установлено, что неизвестные взорвали мопед там, где должен был пройти Мосийчук.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб охранник депутата, который прикрыл его собой. «Мне сообщили, что от тяжелых ранений, полученных в результате теракта, умерли двое полицейских: Руслан Кушнир - охранник Игоря Мосийчука и 36-летний Михаил Мормель, капитан полиции, жил в соседнем подъезде», - сообщил в Facebook депутат Рады Олег Ляшко. Его цитирует УНИАН.

Взрыв в Киеве произошел у редакции телеканала «Эспрессо», когда из здания после эфира выходили Мосийчук с охранником. Депутат был ранен, в больнице его прооперировали. Его пресс-служба распространила заявление, в котором он высказывает мнение, что заказчики покушения на него находятся в России.