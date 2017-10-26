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В США Россию назвали крупнейшим экспортером боевиков ИГ

Россия стала крупнейшим поставщиком боевиков в ряды «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), говорится в докладе вашингтонской консалтинговой компании Soufan Group. Как передает Fox News, с 2015 г. число боевиков из России в отрядах ЕГ выросло с 2400 до 3417. Количество выходцев из Туниса за тот же период снизилось с 6000 до 2920, подсчитали аналитики группы. В целом, по их данным, с 2015 г. число иностранцев в рядах ИГ в Ираке и Сирии выросло.

Fox News напомнил о давних опасениях российских спецслужб в связи с угрозой, которая может исходить от повоевавших за ИГ граждан России, которые могут захотеть вернуться на родину. Также телеканал напомнил о связанных с ИГ экстремистах на Северном Кавказе, на счету которых десятки убитых силовиков, и о предотвращенных российскими спецслужбами терактах ИГ в Москве и Петербурге. Ранее в руководстве России говорили, что операция в Сирии была начата, чтобы затем не допустить возвращения в Россию бывших игиловцев.

За два года число боевиков ИГ из Саудовской Аравии выросло с 2500 до 3244. Также в докладе упомянуты 3000 выходцев из Иордании и 1910 выходцев из Франции - по данным на 2017 г.

Вернулись в Россию с войны 400 сторонников ИГ, в Тунис и Саудовскую Аравию - по 800, считают в Soufan Group.