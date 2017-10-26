В Совфеде сообщили о создании базы ВМФ на Курильских островах
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что решение о создании базы Военно-морского флота на Курильских островах принято. «Решение принято. Оно в стадии реализации», — сказал сенатор. По его словам, в данный момент «идут организационные вопросы».
Год назад сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Говорилось о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром.
Весной министр обороны Японии Томоми Инада выразила протест министру обороны России Сергею Шойгу в связи с размещением российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса «земля – корабль».