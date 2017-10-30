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Путин рассказал о целенаправленном сборе биологического материала россиян

Биологический материал россиян кто-то собирает по всей России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Кто и с какими целями это делает, он не стал говорить, однако добавил, что это делается «по этносам».

«Мы вот объект очень большого интереса», — сказал Путин, комментируя сообщение члена Совета Игоря Борисова о том, что на выборах собирают «образы россиян». «Да образы-то ладно», — отреагировал президент. Он призвал «без всяких страхов к этому относиться»: «Они пусть делают, что хотят, а мы должны делать то, что должны».

Борисов сообщил во время заседания, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в России с неизвестными целями собирают образы российских граждан.