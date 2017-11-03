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Евгений Пригожин отрицает связь с заблокированными в Google News СМИ

Евгений Пригожин не владеет, не контролирует и никак не аффилирован с Федеральным агентством новостей (ФАН) и другими СМИ, заблокированными Google News, заявил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

Google News в конце октября перестал выдавать сообщения Федерального агентства новостей (ФАН). Интернет-издание заявило, что из новостного сервиса удален и полный архив новостей ФАНа с момента его создания в 2014 г. Как утверждал РБК в своем расследовании, ФАН входит в медиаимперию бизнесмена Евгения Пригожина. «Ведомости» 2 ноября убедились, что в Google News нет ни одной ссылки на сайт ФАНа и на сайты других СМИ, которые РБК также связал с Пригожиным. Это «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт» и «Невские новости».

ФАН уже обвинило Google в политической цензуре, предположив, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.

РБК ранее отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина. «Фабрику троллей» западные СМИ в последнее время часто упоминают в контексте попыток российского вмешательства в президентские выборы в США. С троллями борются крупнейшие интернет-компании.

Пригожин 2 ноября в очередной раз заявил, что не связан с «фабрикой троллей» и не вмешивался в выборы президента США.