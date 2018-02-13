В движении электричек на киевском и белорусском направлениях произошел сбой
В движении электричек на белорусском и киевском направлениях произошел масштабный сбой. Как уточняется на сайте РЖД, на перегоне Внуково – Лесной Городок киевского направления по техническим причинам остановился пригородный поезд. Это произошло около 8.00 мск. Из-за остановки электрички движение поездов организовано по соседнему пути в реверсивном режиме, поезда пропускаются поочередно, в связи с чем ожидается увеличенный интервал движения электричек и аэроэкспрессов.
Железнодорожники буксируют электричку вспомогательным составом.
Также было приостановлено движение поездов в Москву на перегоне Одинцово – Кунцево-1 белорусского направления из-за разрегулировки контактной сети, отмечает РЖД. Энергетики МЖД провели регулировку контактной сети, после чего было возобновлено движение электричек в сторону Москвы. «В связи с тем, что на период восстановительных работ движение по этому пути было приостановлено, в настоящее время увеличен интервал следования электричек белорусского направления», – указывает компания.
По данным Центральной пригородной пассажирской компании, некоторые электрички задерживаются более чем на час. В частности, в Twitter ЦППК говорится, что на белорусском направлении почти на полтора часа задерживаются поезда Можайск – Дмитров, Одинцово – Лобня, Голицыно – Икша, Звенигород – Большая Волга.