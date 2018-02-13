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РБК: Новогоднее нападение на Хмеймим оказалось атакой дронов

Атака на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в ночь на 1 января 2018 г. была произведена с помощью беспилотников, а не минометов. Об этом РБК сообщило со ссылкой на источник в Минобороны и источник, близкий к Генштабу.

Минобороны России официально подтверждало только новогодний обстрел Хмеймима из минометов и гибель двоих российских военнослужащих. «Коммерсантъ» писал об уничтожении семи российских самолетов, в том числе четырех бомбардировщиков Су-24, двух истребителей Су-35С и военно-транспортного самолета Ан-72. По новой информации РБК, при атаке восьми беспилотников погибли два человека, повреждены четыре самолета и два вертолета и сдетонировал склад с боеприпасами.

По данным источников РБК, атака была произведена ночью 1 января с 2.00 по 2.20 по московскому времени, причем аппаратура радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на авиабазе была отключена, чтобы не мешать полетам российской авиации.

Минобороны сегодня решительно опровергло публикацию РБК. «В сегодняшнем материале РБК «Атака с минометами на базу "Хмеймим" оказалась нападением дронов» не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий. Причем о недостоверности этой версии событий корреспондент РБК был предупрежден нами накануне», - говорится в сообщении.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, в новогоднюю ночь база в Хмеймиме действительно подверглась не минометному обстрелу, а атаке кустарных дронов. Они нанесли повреждения нескольким самолетам, также погибли двое военнослужащих. Но детонации склада боеприпасов не было, утверждает источник, а зенитные средства и РЭБ пропустили эту атаку.

Второго января сообщалось об атаке боевиков с помощью дрона саперной школы в Хомсе, подготовку курсантов которой проводили российские военнослужащие. Особенности конструкции этого беспилотника (алюминиевый профиль, зеленая изолента) оказались схожими с беспилотниками, безуспешно атаковавшими Хмеймим 7 января.

Седьмого января, по сообщению Минобороны, российская РЭБ и ПВО перехватили все 13 самодельных беспилотников с бомбами, атаковавших российские базы Хмеймим и Тартус. Спустя несколько дней военное ведомство отчиталось о ликвидации в ходе спецоперации группы боевиков, которые 31 декабря обстреляли Хмеймим из минометов. «Диверсионная группа, обстрелявшая авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожена», - говорилось в заявлении Минобороны.