Назначен новый начальник Московского уголовного розыска

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Bloomberg написал о гибели 100-200 «русских наемников» в Сирии

Агентство Bloomberg сегодня написало, что в Сирии на минувшей неделе под ударом авиации коалиции во главе с США погибли от 100 до 200 «русских наемников». Агентство ссылается на американского чиновника, который назвал цифру в 100 погибших и 200-300 раненых, и на троих россиян, которые назвали цифру в 200 погибших. Bloomberg считает инцидент «крупнейшим со времен холодной войны столкновением граждан стран, бывших в ней противниками».

По информации одного из «командиров наемников», десятки его раненых подчиненных доставлены в госпитали Москвы и Петербурга. Погибшие и раненые - в основном граждане Украины и России, многие - с опытом боев в Донбассе, сообщил Bloomberg со ссылкой на российского политолога Александра Ионова, которого агентство характеризует как «руководителя финансируемой Кремлем группы, поддерживающей сепаратистов».

По версии Пентагона, авиаудар коалиции 7 февраля был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF) под поселком Хишам на восточном берегу Евфрата под Дейр-эз-Зором. На базе, прикрывающей разрушенный НПЗ Conoco и крупное месторождение нефти, во время атаки находились подразделения SDF и инструкторы из США. «Атака была отражена с воздуха и артиллерийским огнем», - заявил представитель минобороны США, пресс-секретарь коалиционных сил Томас Вил. По его словам, представители коалиции «были на связи с российскими представителями до, во время и после успешно отраженной атаки».

Кремль в лице пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова сегодня заявил, что не располагает информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими России, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии, и переадресовал этот вопрос в Минобороны. Минобороны России ранее назвало причиной инцидента под Дейр-эз-Зором не согласованные с Россией действия сирийских проправительственных сил, подчеркнув, что российских военнослужащих в том районе не было.

«Московский Комсомолец» сегодня написал со ссылкой на источник, близкий к так называемой частной военной компании («ЧВК Вагнера»), что под Хишамом погибли 40 и ранены 72 человека, включая сирийцев. Источник, близкий к Минобороны, сообщил «Ведомостям», что оценки потерь МК наиболее близки к действительности.

По словам собеседника «Ведомостей», большая часть погибших с российской стороны находилась в момент обстрела в стоявшей на месте автомобильной колонне. При этом российское военное командование в Сирии не было предупреждено о действиях этих сил, большую часть которых с сирийской стороны составлял отряд ISIS Hunter (ISIS - запрещенная в России организация). О похоронах 10 военнослужащих сирийского отряда сирийские СМИ сообщили в минувшие выходные.

Накануне группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) на основе сообщений в соцсетях установила имена пятерых предположительно погибших в Сирии бойцов ЧВК. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, бывший нацбол Кирилл Ананьев и казачий сотник Владимир Логинов.