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Cолгавший о встрече с Путиным нидерландский министр подал в отставку

Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра, сознавшийся в том, что на протяжении многих лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 г., подал в отставку за день до рабочей поездки в Россию, где он должен был встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет Telegraaf.

«Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку», — пояснил он свое решение.

13 февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что в Москве ожидают приезда Зейлстры в среду.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил ранее, что министр поступил «неразумно», однако подавать в отставку он не обязан.

На протяжении 12 лет Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече Путина c представителями бизнеса в 2006 г. Он якобы слышал слова российского президента о «Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики». После того как он признался, что не был на встрече, Зейлстра пояснил, что слова Путина слышал предприниматель, имя которого он не может раскрыть. Информация о присутствии этого предпринимателя на встрече с Путиным могла иметь негативные «последствия для него и его компании», сказал Зейлстра. «Способ, которым я хотел защитить свой источник, не был разумным», - заявлял министр.

В 2006 г. Зейлстра работал в нефтегазовой компании Shell. Министром иностранных дел его назначили осенью 2017 г.