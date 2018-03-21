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В центре Москвы обрушилась кровля находившегося на реконструкции здания

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В центре Москвы обрушилась кровля административного здания, которое находилось на реконструкции. Площадь обрушения составила около 80 кв. м. По информации источника РИА «Новости», в результате инцидента никто не пострадал.

«Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении управления МЧС по Москве.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, пострадали три человека. «Произошло частичное обрушение здания на Трубной улице, д. №31, которое находится на реконструкции», - уточнил он. Повреждены четыре автомобиля, припаркованных рядом со зданием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Сотрудники МЧС проверяют информацию об обрушении здания в районе Мещанский, заявили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России.

Выбор редактора
Экономика
Новости

ФРС повысила базовую ставку

Интерфакс
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ФРС США повысила базовую ставку на 25 б.п. - до 1,5 - 1,75%. Повышение совпало с ожиданиями рынка. Действия регулятора говорят об уверенности в восстановлении экономики США. ФРС сохранила прогноз, в соответствии с которым в 2018 г. будет еще два повышения ставки, а в 2019 году - три.

После решения ФРС индекс S&P 500 вырос на 0,7%.

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Политика
Новости

Посол России в Великобритании рассказал подробности встреч с Борисом Джонсоном

Ведомости
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У российского посла в Великобритании Александра Яковенко было две встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Яковенко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Обе встречи ограничились ультиматумами в адрес Москвы, сказал Яковенко. Великобритания просила признаться, что в России есть запасы химического оружия и над ними потеряли контроль, или раскрыть, что Москва причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Ультимативный тон в отношении России неприемлем. Я об этом прямо сказал Джонсону», – добавил Яковенко. Россия никакого отношения к отравлению не имеет, сказал он.

Посол России в Великобритании также заметил, что встреча с Джонсоном оставила «гнетущий осадок». «Все были мрачные и всем своим видом демонстрировали, что Россия виновата в том, что случилось, и поэтому именно в такой манере нужно с нами разговаривать», – объяснил он.

Британское министерство иностранных дел, как и полиция страны, избегает контактов с посольством России в Соединенном Королевстве, отметил Яковенко. Это является прямым нарушением Конвенции по дипломатическим сношениям, добавил он: «Великобритания грубо нарушает международные обязательства. Это, конечно, позор».

Кроме того, Яковенко отметил, что у посольства нет информации о состоянии Скрипалях. Британцы полностью засекретили весь процесс, сказал он.

Скрипаль – бывший сотрудник ГРУ. В начале 2000-х в России его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. Он провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. его помиловали и в тот же год он получил убежище в Соединенном Королевстве. В начале марта 2018 г. Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в СССР. Кроме того, страна обвинила в произошедшем Россию.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Utair перевезла 2467 пассажиров за 499 рублей в рамках предвыборной акции

Ведомости
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Utair 17 и 18 марта перевезла 2467 человек за 499 руб., таким количеством пассажиров можно 19 раз заполнить самолет Boeing 737-500, основной в парке перевозчика, сообщила его пресс-служба.

В предвыборной акции участвовали билеты тарифа «Лайт» (самый низкий тариф перевозчика в экономклассе: не допускает багаж, но предусматривает до 10 кг ручной клади) на всех маршрутах Utair по России с вылетом 17 и 18 марта. Акция, по замыслу Utair, должна была позволить россиянам слетать в родной город для голосования на выборах президента. В сети Utair примерно 120 внутрироссийских маршрутов, в день она совершает около 200 рейсов по России. «Лайт» — самый востребованный тариф авиакомпании, по нему летают около 60% ее пассажиров, уточнил представитель Utair.

Топ-3 самых востребованных маршрутов в акции: из Москвы в Краснодар, Уфу и Сочи.

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Финансы
Новости

АСВ купит 99,9% акций Промсвязьбанка

Ведомости
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Центробанк России выкупит дополнительный выпуск обыкновенных акций Промсвязьбанка на сумму 113,4 млрд руб. В собственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перейдет более 99,9% обыкновенных акций банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ внес изменения в план участия регулятора в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка, предусматривающие привлечение АСВ.

«Для завершения работы по финансовому оздоровлению планируется также реализовать мероприятия по продаже банком проблемных активов», - уточняется в пресс-релизе. Денежные средства, ранее предоставленные регулятором в качестве ликвидности банку, будут возвращены в течение 2018 г.

С середины декабря 2017 г. Промсвязьбанк передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Правительство решило на базе Промсвязьбанка создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.

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Политика
Новости

Журналисты РБК прекратят работать в Госдуме из-за решения по Слуцкому

Ведомости
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РБК объявил о прекращении работы своих журналистов в Госдуме с 21 марта. Это связано с решением комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

По сути, комиссия по этике признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров, отметила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова: «Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу». На качестве информации это не отразится, обещает издание.

В среду думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого обвинили в домогательствах несколько журналисток. Руководитель комиссии – единоросс Отари Аршба - посоветовал девушкам, обвиняющим депутата, обратиться в правоохранительные органы. «Если обидели, то надо было сразу защищать честь и достоинство. Пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру, в Следственный комитет, в суд», – также заявила член комиссии Раиса Карамзина.

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Бизнес
Новости

Акционеры Tesla одобрили крупнейший в истории опцион для Илона Маска

Ведомости
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Акционеры производителя электромобилей Tesla одобрили крупный - на $2,6 млрд в акциях компании по текущим котировкам - опцион для ее основателя и гендиректора, миллиардера Илона Маска, передает CNBC. Условием получения опциона, разбитого на 12 частей по 1% акций в обращении, будет достижение целевых показателей Tesla в следующие 10 лет. По данным Bloomberg, этот опцион станет самой крупной компенсацией такого рода в истории. Зарплату в Tesla Маск не будет получать все 10 лет действия опциона.

Инвесторы сочли, что такой способ вознаграждения наиболее соответствует их интересам, поскольку увеличит капитализацию компании, даже если целевые показатели не будут полностью достигнуты, и не даст Маску покинуть Tesla. Сейчас у Маска порядка 20% компании, текущая капитализация которой составляет примерно $52 млрд.

О новой системе вознаграждения для Маска Tesla объявила в январе. Для получения первого транша Маск должен добиться увеличения капитализации Tesla до $100 млрд. В дальнейшем бизнесмен будет получать очередной транш каждый раз, когда капитализация компании будет увеличиваться на $50 млрд. Таким образом, Маск сможет получить все 12 траншей только в том случае, если рыночная капитализация Tesla достигнет $650 млрд. Помимо роста капитализации Tesla должна будет регулярно улучшать показатели выручки и EBITDA.

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Политика
Новости

Прокуратура начала проверку сообщений об отравлениях детей в Волоколамске

Ведомости
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Генпрокуратура России поручила прокурору Подмосковья Алексею Захарову проверить сообщения об отравлениях выбросами свалочного газа граждан в Волоколамске. «Ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства», - говорится на официальном канале надзорного ведомства в Telegram.

Следственный комитет России также организовал проведение доследственной проверки по сообщениям, появившимся в СМИ. «В администрации Волоколамского муниципального района и в ГБУЗ «Волоколамская ЦРБ» данные сведения не подтверждают», - отмечается на сайте СКР.

Проверка проводится с целью установить наличие или отсутствие признаков состава преступления по ч. 1 ст. 251 УК (загрязнение атмосферы). По ее результатам Следственный комитет примет процессуальное решение.

В среду минздрав Московской области сообщил, что в центральную больницу Волоколамска доставлены 57 детей. Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил «Ведомостям», что госпитализированы около 20 детей, предположительно им стало плохо от запахов с мусорного полигона «Ядрово». За медицинской помощью обращаются и взрослые, однако точной информации о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города», сказал он. «Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать», - заявил Лазарев.

10 крупнейших свалок Подмосковья

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Технологии
Новости

«Ростелеком» к 2022 году может сократить до 15% сотрудников

Ведомости
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«Ростелеком» может сократить к 2022 г. штат сотрудников на 10-15% до 115 000-120 000 человек. Об этом говорится в презентации компании. Сейчас в компании работают около 134 000 сотрудников. Структура персонала «Ростелекома» подразумевает три группы сотрудников: сотрудники, «действующие в рамках регламента» (рядовые инженеры), выполняющие «рутинные операции» (водители, продавцы, обслуживающий персонал) и «цифровые эксперты».

Сокращения могут коснуться «сотрудников, действующих в рамках регламента» (их доля снизится с 69 до 64%), а также тех, кто выполняет «рутинные операции» (снижение с 12 до 11%).

При этом «Ростелеком» собирается увеличить количество «цифровых экспертов» с 19 до 25% от всего персонала. К 2022 г. оператор рассчитывает, что производительность труда увеличится на 40%.

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Политика
Новости

Греф не получал предложений о работе в новом правительстве

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф не получал предложений о должности в новом составе правительства. Об этом рассказал он сам, передает «Интерфакс».

В среду Греф встретился с переизбранным президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали ипотечное и потребительское кредитование, а также финансовые услуги для предпринимателей, говорится на сайте Кремля. «Я встречаюсь с президентом по делам Сбербанка», – подтвердил Греф. По его словам, он не получал предложений о правительственной должности ни на этой встрече, ни при других обстоятельствах. В течение семи лет – с 2000 по 2007 г. – Греф был министром экономического развития и торговли России, после чего он возглавил Сбербанк.

Президентские выборы прошли в России в 2018 г. На них победил Путин. Он обещал не изменять состав правительства до инаугурации.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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Экономика
Новости

Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета

Ведомости
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Министр энергетики России Александр Новак оценил эффект от соглашения по сокращению добычи нефти для бюджета России в 2017 г. в 1,2 трлн руб., передает ТАСС.

«2017 год был годом исполнения сделки ОПЕК+. С учетом того, что отмечались более высокие цены, мы считаем, что в прошлом году федеральный бюджет получил дополнительно 1,2 трлн руб. Где-то 0,5 трлн руб. составили доходы компаний», - пояснил министр.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что госбюджет от сделки ОПЕК+ в 2017 г. получил дополнительно 800 млрд руб. доходов. Он утверждал, что если стоимость нефти в текущем году сохранится в среднем на уровне $60 за баррель, то эффект в 2018 г. будет в два раза больше.

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Финансы
Новости

Котировки Brent приблизились к $69 за баррель на данных о запасах в США

Интерфакс
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Нефть эталонных марок торгуется на максимальном уровне с начала февраля на данных о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.43 мск 21 марта увеличилась на $1,4 (2,08%) до $68,82 за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $1,19 (1,87%) до $64,73 за баррель. Курс доллара на торгах Московской биржи в среду падал и к 18.00 мск находился на уровне 57,35 руб. за доллар.

Из отчета министерства энергетики США следует, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 2,62 млн баррелей, что в целом совпало с обнародованными накануне данными Американского института нефти (API). Опрошенные S&P Global Platts в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей. Резервы бензина снизились на прошлой неделе на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Добыча нефти тем временем продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 26 000 баррелей в сутки до 10,407 млн б/с. Импорт нефти упал на 508 000 б/с, а экспорт вырос на 86 000 б/с до 1,57 млн б/с.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 905 000 баррелей, максимальными темпами с прошлого октября. Несмотря на это, уровень запасов на терминале находится на минимуме с 2014 г.

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