В центре Москвы обрушилась кровля находившегося на реконструкции здания
В центре Москвы обрушилась кровля административного здания, которое находилось на реконструкции. Площадь обрушения составила около 80 кв. м. По информации источника РИА «Новости», в результате инцидента никто не пострадал.
«Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении управления МЧС по Москве.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, пострадали три человека. «Произошло частичное обрушение здания на Трубной улице, д. №31, которое находится на реконструкции», - уточнил он. Повреждены четыре автомобиля, припаркованных рядом со зданием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Сотрудники МЧС проверяют информацию об обрушении здания в районе Мещанский, заявили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России.