Трамп объяснил, почему позвонил Путину
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он решил позвонить президенту России Владимиру Путину.
«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлый раз Обама также звонил ему). А Fake News Media впали в безумие, они хотели, чтобы я устроил ему разнос. Но это неправильно! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо», – написал он в Twitter.
«Они могут помочь нам разрешить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ (запрещенная в России террористическая организация), Ираном и даже с подступающей гонкой вооружений. Буш пытался улучшить отношения, но ему не хватило "мудрости". Пытались Обама с Клинтон, но им не хватило энергии и понимания (помните "перезагрузку"?). Мир через демонстрацию силы!» – отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. По его словам, разговор двух лидеров был конструктивным и деловым. Лидеры двух стран обсудили вопросы национальной безопасности и усилия по обеспечению стратегической стабильности, заявили 20 марта в Белом доме. Трамп во время разговора сказал Путину, что надеется на встречу «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», писал Bloomberg.