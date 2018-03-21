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Трамп объяснил, почему позвонил Путину

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он решил позвонить президенту России Владимиру Путину.

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлый раз Обама также звонил ему). А Fake News Media впали в безумие, они хотели, чтобы я устроил ему разнос. Но это неправильно! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо», – написал он в Twitter.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

«Они могут помочь нам разрешить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ (запрещенная в России террористическая организация), Ираном и даже с подступающей гонкой вооружений. Буш пытался улучшить отношения, но ему не хватило "мудрости". Пытались Обама с Клинтон, но им не хватило энергии и понимания (помните "перезагрузку"?). Мир через демонстрацию силы!» – отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. По его словам, разговор двух лидеров был конструктивным и деловым. Лидеры двух стран обсудили вопросы национальной безопасности и усилия по обеспечению стратегической стабильности, заявили 20 марта в Белом доме. Трамп во время разговора сказал Путину, что надеется на встречу «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», писал Bloomberg.