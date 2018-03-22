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Воробьев пообещал вдвое сократить объем ввозимого мусора на свалку под Волоколамском

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев после встречи с инициативной группой жителей Волоколамска 21 марта пообещал вдвое снизить поток мусоровозов на полигон «Ядрово», расположенный рядом с городом и летом установить факел на полигоне, чтобы снизить уровень запаха от свалки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.

«Это было требование инициативной группы, мы существенно снизим нагрузку на полигон во время рекультивации, - сказал Воробьев. - По сути практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются».

Учитывая, что выбросы свалочных газов неминуемо будут, должна быть возможность отправить и детей, и взрослых, которые в этом нуждаются, в санатории, в дома отдыха и обеспечить размещение в лагерях, сказал Воробьев. Детей правительство Московской области готово отправить в санатории уже сейчас. «Все готово прямо сейчас», - сказал Воробьев.

Контракт на дегазацию заключен, голландские специалисты, компания Multriwell, с которой ранее ООО «Ядрово» подписало договор об установке системы дегазации без проведения конкурсных процедур, должны в июне полностью решить проблемы выбора газа, сказал Воробьев. «До середины июня, мы будем стараться в первой декаде июня зажечь факел (на полигоне, прим. «Ведомостей»), который, соответственно, позволит нам ликвидировать этот неприятный запах», - сказал губернатор. Кроме того, в Подмосковье строятся новые полигоны, уточнил он.

Ранее Минздрав Московской области сообщил, что в центральную больницу Волоколамска доставлены 57 детей. Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил «Ведомостям», что госпитализированы около 20 детей, предположительно им стало плохо от запахов с мусорного полигона «Ядрово». За медицинской помощью обращаются и взрослые, однако точной информации о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города», сказал он. «Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать», - заявил Лазарев.

После сообщений о госпитализированных детях Воробьев приехал в Волоколамск, съездил с проверкой на полигон и встретился с жителями.

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Депутат Оксана Пушкина одобрила демарш РБК и «Коммерсанта» против Слуцкого

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Зампред комитета Госдумы по делам семьи , телеведущая Оксана Пушкина («Единая Россия») поддержала действия РБК и «Коммерсанта» в ответ на реакцию нижней палаты на обвинения в домогательствах в адрес главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) со стороны журналистов. «Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан», - приводит ее слова РИА Новости.

21 марта комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента BBC Фариды Рустамовой. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что депутаты не нашли нарушений в поведении Слуцкого. После этого РБК заявил об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы из-за несогласия с заключением комиссии по этике. «Коммерсантъ» отреагировал на решение депутатов отказом от сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике.

Пушкина подчеркнула, что проблему сексуальных домогательств «надо решать с помощью законодательства», и пообещала сделать все, что от нее зависит. Ранее она заявляла о планах внесения соответствующей поправки в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях. Проект был разработан группой депутатов во главе с нынешним спикером Госдумы Вячеславом Володиным еще в 2003 г., но принят только в первом чтении.

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Политика
Новости

Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании избирательной кампании

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Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании Ливией предвыборной кампании 2007 г., утверждает газета Le Monde.

Бывший президент будет находиться под судебным контролем. Ему предъявили обвинения в «пассивной коррупции» - получение взятки, незаконном финансирование предвыборной кампании, а также в получении преступным путем и владении госсредствами Ливии. Саркози допрашивали в управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями 26 часов, после этого его отпустили домой.

Какие именно меры судебного контроля применят к бывшему лидеру, не сообщается.

Телеканалу BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что Саркози не признает вину. «Николя Саркози отвергает обвинения», — заявил источник.

20 марта стало известно, что Саркози задержали в пригороде Парижа по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 г. ливийскими властями.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» отказался сотрудничать с депутатом Слуцким

Ведомости
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Издательский дом «Коммерсантъ» не будет сотрудничать с депутатом Госдумы от ЛДПР Леонидом Слуцким в качестве ньюсмейкера, а также с думской комиссией по этике. Об этом говорится в заявлении редакции.

«Коммерсантъ» удивлен и разочарован решением Госдумы по этике, которая фактически отказалась от разбора обвинений и превратила заседание в суд над пострадавшими, говорится в обращении. «Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», – уточняется там же. Редакция «Коммерсанта» выразила надежду, что «в этой истории не поставлена точка».

Ранее в среду РБК выступил с заявлением, что журналисты издания прекращают работу в Госдуме по этой же причине. По сути, комиссия по этике признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров, заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова. Председатель думской комиссии по этике Отари Аршба призвал подумать перед такими действиями, ведь «эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем».

Думская комиссия по этике в закрытом режиме рассмотрела жалобы нескольких журналисток 21 марта, обвиняющих Слуцкого в домогательствах, и не нашла нарушений в его поведении. При этом девушкам указали на то, что они могут обратиться в правоохранительные органы. Надо было сразу защищать честь и достоинство, отметила член комиссии Раиса Карамзина. 

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Политика
Новости

Итоги выборов президента аннулировали на 14 участках в 10 регионах

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Центризбирком признал недействительными итоги голосования на выборах президента России на 14 участках в 10 российских регионах, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

По его словам, это не окончательный результат, возможны отмены и на других участках.

22 марта рабочая группа ЦИК приступит к рассмотрению жалоб на нарушения на президентских выборах.

Ранее стало известно об аннулировании результатов голосования на одном из участков ХМАО, а также на участках в Краснодарском крае, в Дагестане и в подмосковных Люберцах.

19 марта ЦИК сообщил, что по итогам обработки 99,83% протоколов победу на выборах одержал нынешний глава государства Владимир Путин. Он получил рекордные 76,6% голосов избирателей (56 млн 200 000 человек). На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,90% голосов (8 млн 648 000 граждан проголосовали за него). На третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов (4 млн 151 000 россиян отдали за него голоса), на четвертом – кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – 1,67% голосов (1 млн 226 000 человек поддержали ее кандидатуру).

Окончательные итоги выборов ЦИК подведет в течение 10 дней.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Политика
Новости

Трамп объяснил, почему позвонил Путину

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он решил позвонить президенту России Владимиру Путину.

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлый раз Обама также звонил ему). А Fake News Media впали в безумие, они хотели, чтобы я устроил ему разнос. Но это неправильно! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо», – написал он в Twitter.

«Они могут помочь нам разрешить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ (запрещенная в России террористическая организация), Ираном и даже с подступающей гонкой вооружений. Буш пытался улучшить отношения, но ему не хватило "мудрости". Пытались Обама с Клинтон, но им не хватило энергии и понимания (помните "перезагрузку"?). Мир через демонстрацию силы!» – отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. По его словам, разговор двух лидеров был конструктивным и деловым. Лидеры двух стран обсудили вопросы национальной безопасности и усилия по обеспечению стратегической стабильности, заявили 20 марта в Белом доме. Трамп во время разговора сказал Путину, что надеется на встречу «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», писал Bloomberg.

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Политика
Новости

Процесс над виновными в крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги

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Судебный процесс над виновными в крушении самолета Boeing будет идти в окружном суде Гааги, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы, направленные министром юстиции Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом правительству на рассмотрение.

В документах говорится, что «рассмотрением дела может заняться окружной суд Гааги». Судебное разбирательство будет вестись на английском языке, допрос подозреваемых может вестись при помощи видеоконференций, если не будет возможности доставить их в Гаагу.

14 июня 2014 г. разбился Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Авиакатастрофа произошла на востоке Донецкой области. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

13 октября 2015 г. комиссия Совета безопасности Нидерландов, расследовавшая причины катастрофы, обнародовала доклад. В документе говорилось, что самолет сбили ракетой класса «земля – воздух» из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Предположительно ракета была выпущена из района, подконтрольного ополченцам. В ходе расследования использовались снимки из космоса, предоставленные США.

Презентация расследования крушения Boeing MH17

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Экономика
Новости

ФРС повысила базовую ставку

Интерфакс
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ФРС США повысила базовую ставку на 25 б. п. до 1,5-1,75% на первом заседании под председательством нового руководителя Джерома Пауэлла. Повышение совпало с ожиданиями рынка.

Действия регулятора говорят об уверенности в восстановлении экономики США. ФРС сохранила прогноз, в соответствии с которым в 2018 г. будет еще два повышения ставки, а в 2019 г. - три. ФРС сохранила прогноз ставки в 2,1% к концу 2018 г., но повысила его до 2,9% с 2,7% в 2019 г.

Сразу после решения ФРС индекс S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones выросли на 0,7%.

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Политика
Новости

В центре Москвы обрушилась кровля находившегося на реконструкции здания

Ведомости
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В центре Москвы обрушилась кровля административного здания, которое находилось на реконструкции. Площадь обрушения составила около 80 кв. м. По информации источника «РИА Новости», в результате инцидента никто не пострадал.

«Информации о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении управления МЧС по Москве.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, пострадали три человека. «Произошло частичное обрушение здания на Трубной улице, 31, которое находится на реконструкции», – уточнил он. Повреждены четыре автомобиля, припаркованных рядом со зданием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Сотрудники МЧС проверяют информацию об обрушении здания в районе Мещанский, заявили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России.

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Политика
Новости

Посол России в Великобритании рассказал подробности встреч с Борисом Джонсоном

Ведомости
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У российского посла в Великобритании Александра Яковенко было две встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Яковенко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Обе встречи ограничились ультиматумами в адрес Москвы, сказал Яковенко. Великобритания просила признаться, что в России есть запасы химического оружия и над ними потеряли контроль, или раскрыть, что Москва причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Ультимативный тон в отношении России неприемлем. Я об этом прямо сказал Джонсону», – добавил Яковенко. Россия никакого отношения к отравлению не имеет, сказал он.

Посол России в Великобритании также заметил, что встреча с Джонсоном оставила «гнетущий осадок». «Все были мрачные и всем своим видом демонстрировали, что Россия виновата в том, что случилось, и поэтому именно в такой манере нужно с нами разговаривать», – объяснил он.

Британское министерство иностранных дел, как и полиция страны, избегает контактов с посольством России в Соединенном Королевстве, отметил Яковенко. Это является прямым нарушением Конвенции по дипломатическим сношениям, добавил он: «Великобритания грубо нарушает международные обязательства. Это, конечно, позор».

Кроме того, Яковенко отметил, что у посольства нет информации о состоянии Скрипалей. Британцы полностью засекретили весь процесс, сказал он.

Скрипаль – бывший сотрудник ГРУ. В начале 2000-х в России его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. Он провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. его помиловали и в тот же год он получил убежище в Соединенном Королевстве. В начале марта 2018 г. Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в СССР. Кроме того, страна обвинила в произошедшем Россию.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Utair перевезла 2467 пассажиров за 499 рублей в рамках предвыборной акции

Ведомости
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Utair 17 и 18 марта перевезла 2467 человек за 499 руб., таким количеством пассажиров можно 19 раз заполнить самолет Boeing 737-500, основной в парке перевозчика, сообщила его пресс-служба.

В предвыборной акции участвовали билеты тарифа «Лайт» (самый низкий тариф перевозчика в экономклассе: не допускает багаж, но предусматривает до 10 кг ручной клади) на всех маршрутах Utair по России с вылетом 17 и 18 марта. Акция, по замыслу Utair, должна была позволить россиянам слетать в родной город для голосования на выборах президента. В сети Utair примерно 120 внутрироссийских маршрутов, в день она совершает около 200 рейсов по России. «Лайт» — самый востребованный тариф авиакомпании, по нему летают около 60% ее пассажиров, уточнил представитель Utair.

Топ-3 самых востребованных маршрутов в акции: из Москвы в Краснодар, Уфу и Сочи.

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Финансы
Новости

АСВ купит 99,9% акций Промсвязьбанка

Ведомости
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Центробанк России выкупит дополнительный выпуск обыкновенных акций Промсвязьбанка на сумму 113,4 млрд руб. В собственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перейдет более 99,9% обыкновенных акций банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ внес изменения в план участия регулятора в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка, предусматривающие привлечение АСВ.

«Для завершения работы по финансовому оздоровлению планируется также реализовать мероприятия по продаже банком проблемных активов», – уточняется в пресс-релизе. Денежные средства, ранее предоставленные регулятором в качестве ликвидности банку, будут возвращены в течение 2018 г.

С середины декабря 2017 г. Промсвязьбанк передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Правительство решило на базе Промсвязьбанка создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.

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