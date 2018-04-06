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WSJ назвала сроки объявления новых санкций США против России

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Белый дом намерен объявить о новых санкциях против представителей российской правящей элиты сегодня, 6 апреля, пишет The Wall Street Journal. Как пояснил изданию один из знакомых с ситуацией источников, эта мера была запланирована еще до скандала с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Таким образом, администрация США выполнит свое обязательство перед конгрессом – ответит на вмешательство России в президентские выборы 2016 г. Новые санкции могут способствовать очередному витку дипломатической напряженности в отношениях Запада с Москвой, полагает он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах администрации США ввести санкции в отношении России на текущей неделе. По словам источника в Белом доме, в новый санкционный список попадут 6–10 российских предпринимателей, которых американские журналисты и политики называют «олигархами».

По информации CNN, спецпрокурор по России Роберт Мюллер ранее допросил двух представителей российского бизнеса в рамках расследования о вмешательстве. Еще одному предпринимателю был направлен неформальный запрос. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему «неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет». Также он подчеркнул, что «в России олигархов нет».

В январе этого года министр финансов США Стивен Мнучин обещал, что новые санкции будут основываться на «кремлевском докладе» – списке российских политиков и предпринимателей, близких к президенту России Владимиру Путину.

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Бизнес
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Аэропорт «Шереметьево» отчитался о готовности к ЧМ-2018

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Аэропорт «Шереметьево» отчитался о готовности объектов, построенных за собственные средства к чемпионату мира по футболу 2018 г., говорится в сообщении аэропорта.

В сообщении указывается, что строительство терминала В с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год завершено. Кроме того, «завершены работы по благоустройству» станций межтерминального перехода «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2». Аэропорт открыл также межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями.

Проект позволит объединить северный и южный аэровокзальные комплексы под одной «крышей» и обеспечить транспортировку 11,5 млн пассажиров, а также 5,9 млн багажа ежегодно, уточнила пресс-служба аэропорта.

В декабре 2017 г. был запущен в эксплуатацию грузовой терминал «Москва карго» мощностью 380 000 т грузов в год. В мае 2018 г. планируется ввод нового топливозаправочного комплекса мощностью 1,2 млн т в год.

«Общий объем инвестиций АО "МАШ" (оператор "Шереметьево") в проекты развития к ЧМ по футболу 2018 г. составил $747 млн, из них $264 млн – в терминал В, $243 млн – в МТП, $90 млн – в комплекс "Москва карго", $150 млн – в ТЗК (совместно с "Лукойлом")», – отметили в «Шереметьево».

Ранее стало известно, что Росавиация может не успеть ввести в эксплуатацию к ЧМ-2018 третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) аэропорта. Об этом говорилось в докладе ведомства. На начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, а готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Как строится «Шереметьево»

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Бизнес
Новости

Галицкий выдвинул в совет директоров «Магнита» трех иностранцев

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Основатель «Магнита» Сергей Галицкий, продавший основную часть своего пакета и отошедший от управления компанией, выдвинул в совет директоров ритейлера пять кандидатов, говорится в сообщении компании. Это гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан, член правления ритейлера Илья Саттаров, а также три иностранца – Грегор Моват, Пол Фоли и Чарльз Райан.

Моват является соучредителем и финансовым директором nooli group, основал британскую торговую палату в Казахстане и был партнером KPMG по СНГ. Фоли является основателем и управляющим партнером Foley Retail Consulting, был директором торговой сети Aldi Sud в Великобритании и Ирландии. Райан возглавляет совет директоров UFG Asset Management и входит в советы директоров нескольких компаний.

В действующем совете директоров состоят семь человек, в том числе Галицкий, планирующий его покинуть.  Помбухчан уже входит в совет директоров «Магнита, остальные выдвинутые Галицким – нет. Моват, Фоли и Райан номинированы в качестве независимых директоров. Сейчас в совете директоров «Магнита» иностранцев нет.

Галицкий уверен, что выдвинутые им кандидатуры являются одними из лучших профессионалов в области управления ритейл-компаниями и соблюдения передовых корпоративных практик публичных компаний, сказано в пресс-релизе. По его мнению, они будут способствовать успешному росту «Магнита» и увеличению капитализации торговой сети, указывает Галицкий.

Внеочередное собрание акционеров «Магнита», на котором будет избран новый совет директоров, состоится 19 апреля.

Галицкий продал 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ и покинул пост гендиректора компании. Бизнесмен остался миноритарным акционером ритейлера, сохранив за собой 2,7% акций.

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Политика
Новости

Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Ведомости
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Копия документа опубликована в «Областной газете» – официальном органе властей региона.

«Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после истечения срока полномочий главы муниципального образования «город Екатеринбург», избранного до дня вступления в силу настоящего закона», – уточняется в документе. Таким образом, закон вступит в силу 16 апреля.

3 апреля Законодательное собрание Свердловской области одобрило в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Теперь главу города будут выбирать депутаты городской думы из числа предложенных спецкомиссией кандидатов. Соответствующее предложение на рассмотрение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге должности мэра и председателя городской думы совмещены, с 2013 г. городом руководит Евгений Ройзман. «Принятие этого закона – это оскорбление жителей Екатеринбурга... Я переживаю не из-за своего нахождения в должности... Я за свою должность не рублюсь, не держусь. Я переживаю просто за статус Екатеринбурга, за возможность наших детей выбирать себе мэра», – заявлял в интервью Business FM Ройзман.

2 апреля в Екатеринбурге прошел согласованный с местными властями митинг против отмены прямых выборов мэра. В акции, по данным мэрии, участвовало около 1700 человек.

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Бизнес
Новости

Mitsubishi отозвала в России 86 000 внедорожников из-за подушек безопасности

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Российский представитель японского автоконцерна Mitsubishi – ООО «ММС рус» отозвало в России 86 620 автомобилей модели Outlander, проданных с февраля 2007 г. по июнь 2012 г. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва компания называет риск некорректного срабатывания подушки безопасности. В сообщении уточняется, что потенциально опасный узел на отозванных машинах будет заменен для владельцев.

Компания сообщила клиентам об отзыве автомобилей по телефону и электронной почте, но они могут самостоятельно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт, говорится в пресс-релизе.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно, указывает компания.

В конце марта Tesla также объявила об отзыве 123 000 электромобилей Model S из-за ржавеющих болтов усилителя руля. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 г.

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Бизнес
Новости

Фаворит президентских выборов в Мексике намерен пересмотреть контракты с нефтяниками

Ведомости
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Фаворит предстоящих президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор в случае избрания планирует пересмотреть все неэффективные государственные контракты с нефтяными компаниями, сообщает государственное информагентство Notimex.

«Если контракты являются недобросовестными и вредят национальным интересам, они будут изменены. Мы изучим, какие обязательства были подписаны нынешним правительством и нефтяными компаниями», – заявил Обрадор.

В 2013 г. в Мексике началась реформа энергетической отрасли – впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex на рынок страны были допущены частные, в том числе иностранные инвесторы. Pemex и национальная энергосистема CFE получили право заключать контракты с частными компаниями. Обрадор пока не принял решение об отмене энергореформы.

Среди российских нефтяных компаний в Мексике работают «Лукойл» и DEA Deutsche Erdoel, принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.

Согласно последним опросам, Обрадор лидирует среди других кандидатов в президенты с рейтингом свыше 31%. Выборы президента Мексики состоятся 1 июля.

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Политика
Новости

The Times назвала местом производства яда «Новичок» Саратовскую область

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Британские спецслужбы полагают, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, произведено в лабораториях военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы в Саратовской области. Об этом сообщает газета The Times.

Издание уточняет, что сведения о месте производства «Новичка» были озвучены на специальном брифинге для представителей стран-союзников, «чтобы убедить мировых лидеров, что за отравлением стоит Москва». В городе Шиханы расположен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, где работал Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков этого яда.

По мнению британской стороны, лаборатория в течение десятилетия «использовалась для проверки того, сможет ли "Новичок" быть эффективным для убийств за рубежом». Находящихся в ней запасов отравляющего вещества «недостаточно для использования в военных целях, из чего следует, что вещество могло применяться для целенаправленных убийств», пишет газета со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что на этом брифинге британская сторона объявила полученные данные по «Новичку», после чего из разных стран были высланы более 150 российских дипломатов.

Sky News 3 апреля передавал, что лаборатория минобороны Великобритании не смогла выяснить точное происхождение нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которым были отравлены Скрипали. Они были найдены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери. 5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она сообщила, что пришла в сознание более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Дочь экс-полковика поблагодарила персонал госпиталя в Солсбери за заботу и профессионализм.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

В штаб-квартире Samsung прошли обыски

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Прокуроры обыскали офисы постпродажного обслуживания в штаб-квартире Samsung Electronics в Сувоне, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на окружную прокуратуру Сеула.

Обыски проходят в рамках возобновившегося расследования информации о том, что южнокорейская компания саботирует попытки работников создать независимый профсоюз. Пресс-секретарь Samsung подтвердил, что прокуратура произвела выемку документов.

Расследование в отношении Samsung началось в 2013 г. после обнародования якобы корпоративного документа, содержащего рекомендации по противодействию созданию работниками собственных профсоюзов. Однако дело было закрыто, поскольку прокуратура не смогла подтвердить достоверность документа.

По данным южнокорейских СМИ, указанные документы, описывающие стратегии компании по борьбе с профсоюзами, были обнаружены в ходе обысков по делу о подкупе Samsung бывшего президента Южной Кореи.

Технологический гигант часто подвергается критике со стороны политиков и общественников за то, что не участвует в создании сильных трудовых организаций, а действующие профсоюзы Samsung, как правило, малы и слабы, отмечает агентство.

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Политика
Новости

Facebook анонсировал возможность платного отказа от рекламы

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Компания Facebook намерена брать плату за отключение рекламы в социальной сети. Об этом заявила исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг в интервью NBC. «Это будет платный продукт», – заметила она.

Сандберг признала ответственность Facebook за ситуацию с утечкой данных 87 млн американцев, собиравшихся компанией Cambridge Analytica в 2015 г. для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Исполнительный директор Facebook отметила, что британская компания заявляла об удалении этих данных.

Представители Cambridge Analytica заверяли, что не использовали эти данные во время предвыборной кампании в США в 2016 г. В то же время Facebook проводит собственное расследование, чтобы выяснить, какими именно данными располагает британская компания.

Ранее Facebook объявил об изменениях в настройках конфиденциальности. Пользователям будет проще изменить или удалить информацию на своей странице в социальной сети. Также компания объявила о лишении агрегаторов данных возможности собирать информацию о пользователях социальной сети для настройки таргетированной рекламы.

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Экономика
Новости

Трамп пообещал Китаю новые пошлины на $100 млрд

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Президент США Дональд Трамп поручил торговым чиновникам своей администрации проработать повышение пошлин на импорт китайских товаров до $100 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

Причиной этого, по словам Трампа, стало «несправедливое возмездие» Китая на предыдущие пошлины. Ранее администрация США обнародовала список из 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $50 млрд предлагается обложить 25%-ными пошлинами. Госсовет Китая также утвердил 25%-ные пошлины на 106 видов американских товаров на $50 млрд, включая автомобили, продукцию нефтехимии и бобы.

4 апреля Трамп написал в своем твиттере, что США не находятся в состоянии торговой войны с Китаем, она закончилась много лет назад из-за некомпетентности прежнего руководства. «Теперь мы имеем дефицит торгового баланса в $500 млрд в год и воровство интеллектуальной собственности еще $300 млрд. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось!» – отметил Трамп. Реальный дефицит торгового баланса с Китаем в 2017 г. составил $375 млрд, отмечает The Hill со ссылкой на данные департамента торговли.

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Политика
Новости

Главком сухопутных войск рассказал о новинках парада Победы – 2018

Ведомости
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В военном параде по случаю празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая примут участие несколько новинок. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

По Красной площади проедут «боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4», сказал он. Также зрителям будут представлены специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль». Эта техника будет включена в состав механизированного расчета Росгвардии, который также впервые примет участие в военном параде.

Всего в 2018 г. в пешей части парада примут участие 12 500 человек, тогда как в 2017 г. – около 10 000. Также, по словам Салюкова, в параде будет задействовано более 120 единиц техники. В прошлом году было представлено 114 образцов наземной техники. Летную часть пришлось отменить из-за плохой погоды.

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались в Алабине с 28 марта. С 9 апреля к ним подключится парадный строй авиации Воздушно-космических сил. Всего в Алабине пройдет 12 тренировок. Еще три состоятся на Красной площади. Они запланированы на 26 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция парада состоится 6 мая.

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Бизнес
Новости

Uber ведет переговоры с «Ингосстрахом» и Allianz о страховании пассажиров

Ведомости
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Сервис заказа такси Uber ведет переговоры о страховании жизни и здоровья пассажиров на время поездки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя онлайн-сервиса. «Мы действительно думаем об этом и разговариваем со страховыми компаниями», – сказал он. Размер страхового покрытия будет аналогичен тому, что действует у «Яндекс.Такси», с которым Uber объединил свой российский бизнес. Выплаты предполагаются по ускоренной схеме, отметил собеседник издания на рынке страхования.

За январь 2018 г. в «Яндекс.Такси» и Uber заказано 62 млн поездок. Бесплатная страховка для пассажиров «Яндекс.Такси» действует с 1 декабря 2017 г. Партнерами этой программы являются Allianz, «ВТБ страхование» и «Ингосстрах». На каждого пассажира и водителя автомобиля предполагается компенсация до 2 млн руб. Расходы на страховые взносы берет на себя «Яндекс.Такси». Это же планирует и Uber.

Переговоры Uber также ведет с «Ингосстрахом» и Allianz. Директор по розничному андеррайтингу Allianz Павел Конев подтвердил, что его компания обсуждает с Uber возможность страхования пассажиров, основываясь на наработках в рамках пилотного проекта с «Яндекс.Такси». «Средняя поездка на такси в Москве составляет 7 км и 15 минут, вероятность того, что за это время такси попадет в серьезное ДТП, весьма мала и, по нашим расчетам, составляет 1–2 события на 1 млн», – пояснил он. На эти же цифры Allianz опирается и в переговорах с Uber. Сумму страховых взносов в компаниях не раскрывают. Собеседники издания говорят, что ее величина планируется в диапазоне 1–1,5 руб.

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