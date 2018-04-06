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WSJ назвала сроки объявления новых санкций США против России

Белый дом намерен объявить о новых санкциях против представителей российской правящей элиты сегодня, 6 апреля, пишет The Wall Street Journal. Как пояснил изданию один из знакомых с ситуацией источников, эта мера была запланирована еще до скандала с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Таким образом, администрация США выполнит свое обязательство перед конгрессом – ответит на вмешательство России в президентские выборы 2016 г. Новые санкции могут способствовать очередному витку дипломатической напряженности в отношениях Запада с Москвой, полагает он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах администрации США ввести санкции в отношении России на текущей неделе. По словам источника в Белом доме, в новый санкционный список попадут 6–10 российских предпринимателей, которых американские журналисты и политики называют «олигархами».

По информации CNN, спецпрокурор по России Роберт Мюллер ранее допросил двух представителей российского бизнеса в рамках расследования о вмешательстве. Еще одному предпринимателю был направлен неформальный запрос. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему «неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет». Также он подчеркнул, что «в России олигархов нет».

В январе этого года министр финансов США Стивен Мнучин обещал, что новые санкции будут основываться на «кремлевском докладе» – списке российских политиков и предпринимателей, близких к президенту России Владимиру Путину.