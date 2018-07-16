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Возбуждены административные дела против активистов Pussy Riot

Полиция составила протоколы об административных нарушениях в отношении четверых активистов группа Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в «Лужниках». Это следует из сообщения столичного главка МВД.

Против молодых людей возбуждены дела по статьям Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ) и Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (ст.17.12). Первая статья предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 10 000 руб. или обязательных работ до 160 часов с наложением запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до трех лет. Вторая – штраф в размере до 1500 руб. с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

На странице Pussy Riot в Facebook отмечается, что активисты находятся в полицейском участке «Лужники». «Полиция не позволяет нашему адвокату видеть активистов», - говорится в сообщении. Также представители группы сообщили, что видео акции в финале ЧМ-2018 было заблокировано на Youtube из-за жалоб на авторские права FIFA. Группа пообещала выложить новую версию ролика.

Акция Pussy Riot, называвшаяся «Милиционер вступает в игру», приостановила финальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией. Выбежавшие на поле активисты группы были одеты в форму полицейских. В Facebook Pussy Riot отмечалось, что акция призывает к освобождению всех политических заключенных. На матче присутствовали президенты России Владимир Путин, Франции – Эмманюэль Макрон, Хорватии – Колинда Грабар-Китарович и эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани.