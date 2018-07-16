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Возбуждены административные дела против активистов Pussy Riot

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Полиция составила протоколы об административных нарушениях в отношении четверых активистов группа Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в «Лужниках». Это следует из сообщения столичного главка МВД.

Против молодых людей возбуждены дела по статьям Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ) и Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (ст.17.12). Первая статья предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 10 000 руб. или обязательных работ до 160 часов с наложением запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до трех лет. Вторая – штраф в размере до 1500 руб. с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

На странице Pussy Riot в Facebook отмечается, что активисты находятся в полицейском участке «Лужники». «Полиция не позволяет нашему адвокату видеть активистов», - говорится в сообщении. Также представители группы сообщили, что видео акции в финале ЧМ-2018 было заблокировано на Youtube из-за жалоб на авторские права FIFA. Группа пообещала выложить новую версию ролика.

Акция Pussy Riot, называвшаяся «Милиционер вступает в игру», приостановила финальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией. Выбежавшие на поле активисты группы были одеты в форму полицейских. В Facebook Pussy Riot отмечалось, что акция призывает к освобождению всех политических заключенных. На матче присутствовали президенты России Владимир Путин, Франции – Эмманюэль Макрон, Хорватии – Колинда Грабар-Китарович и эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани.

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о плане правительства по поддержке Rusal

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План развития алюминиевой промышленности России был утвержден на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 27 июня. Это «Коммерсанту» подтвердил представитель вице-премьера. Программа, стимулирующая внутренний спрос на алюминий, нужна прежде всего пострадавшей от санкций UC Rusal Олега Дерипаски, которая экспортирует 80% своей продукции.

В «дорожной карте» по поддержке отрасли, на которую ссылается издание, содержится 22 мероприятия в области госзакупок, тарифного и таможенного регулирования, а также расширения сфер применения алюминия. На совещании рассматривались еще 10 предложений, которые будут обсуждаться до октября. 9 июля министр промышленности и торговли заявлял о цели увеличить внутреннее потребление алюминия до 2,5 млн тонн к 2024 г., на что придется потратить 140 млрд руб. Ранее эти же ориентиры озвучивал Дерипаска.

Предложения по повышению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания ВТО предлагается внести в правительство к 15 октября. В ЕАЭС они сейчас составляют 5–15%. К 15 августа ожидаются проекты директив для госкомпаний по внесению в их профильные документы дополнений о закупках «продукции с использованием алюминия у российских предприятий». К 1 сентября должны появиться проекты изменений в ФЗ-44 и ФЗ-223, которые предусматривают использование российских алюминиевых полуфабрикатов в закупаемом импортном транспорте и оборудовании по офсетным соглашениям. К этому же времени предполагается подготовить проекты о запрете или ограничении доступа отдельной импортной алюминиевой продукции к государственным и муниципальным закупкам, за исключением товаров из ЕАЭС.

«Дорожная карта» предполагает закрепление требований по изготовлению или использованию машиностроителями «компонентов из российских алюминиевых сплавов» для получения субсидий. Меры по достижению к концу 2019 г. 90% локализации таких комплектующих будут обсуждаться до октября. Для производителей сельхозтехники, использующих российский алюминий, проект об условиях субсидий будет прописан к 15 августа. Ожидается введение прямого запрета, в частности, на импорт колес, укомплектованных шиной (ТНВЭД 8708 70).

Также предполагается повысить ставки экологического сбора на пластиковую упаковку «с целью стимулирования использования возобновляемых материалов». До 1 сентября в правительство должны быть представлены предложения по регулированию производства алюминиевой и пластиковой упаковки для алкоголя «с учетом зарубежного опыта».

Также ожидается утверждение новых правил по проектированию и применению алюминия в электроснабжении зданий и строительстве мостов и расширение использования металла в авиации.

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Политика
Новости

Участники Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ

Ведомости
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Финальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией приостановили из-за выбежавших на поле участников Pussy Riot. Они были одеты в форму полицейских. В Facebook Pussy Riot говорится, что участники движения проводят акцию «Милиционер вступает в игру».

Pussy Riot отмечают, что этой акцией призывают освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.

На матче присутствуют президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Политика
Новости

Трамп вылетел в Финляндию для встречи с Путиным

Ведомости
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Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Шотландии, где Трамп отдыхал за гольфом, в Финляндию, где завтра, 16 июля, он встретится с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства AP, самолет Трампа вылетел из Глазго вскоре после 16 часов по местному времени. До завтрашнего официального завтрака в программе президента США нет публичных мероприятий.

На предстоящих переговорах лидеры США и России должны затронуть тему Сирии, Украины, а также предполагаемое российское вмешательство в американские выборы. В интервью CBS Трамп сказал, что не имеет «больших ожиданий» от встречи, но надеется «на что-то хорошее».

В Финляндии Трамп завершит свое европейское турне, открывшееся на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Затем американский лидер направился в Великобританию, где встретился с главой британского правительства Терезой Мэй и побывал на чаепитии у королевы Елизаветы II.

После этого Трамп отдохнул на своем гольф-курорте «Трамп Тернберри» в Шотландии, после чего и вылетел в Финляндию.

Как выглядит место встречи Путина и Трампа

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Политика
Новости

Советник Трампа усомнился в выдаче США 12 россиян, обвиняемых в кибератаках

Интерфакс
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Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что сомневается в возможности выдачи США 12 предполагаемых сотрудников российских спецслужб, которым в США предъявлены обвинения в хакерских атаках.

«Довольно странно со стороны Дональда Трампа требовать того, что он не может получить законным путем, - сказал Болтон в интервью ABC. - У России своя позиция, ее можно принимать либо нет: их конституция запрещает выдачу российских граждан». Кроме того, сейчас у США и России нет соглашений по вопросу экстрадиции.

Тем не менее, по мнению Болтона, обвинение 12 гражданам России укрепляет позиции Дональда Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

Трамп в воскресенье заявил, что не исключает, что поднимет вопрос о выдаче обвиняемых Вашингтону на встрече с Путиным. При этом он отметил, что эта история «происходила во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа».

В минувшую пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенштейн сообщил, что власти Соединенных Штатов предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможным связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей национального комитета демократической партии США, комитета по выборам в конгресс демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

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Политика
Новости

Путин рассказал Макрону о механизме размораживания сотрудничества с Францией

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во время встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Кремле констатировал, что Россия и Франция восстанавливают замороженные механизмы сотрудничества. Речь идет о росте товарооборота и деятельности большой межпарламентской комиссии.

«Это дает основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время, и выйдем на путь позитивного развития, - сказал Путин. - В этой связи хотел бы отметить, что хороший импульс развитию наших отношений был дан в ходе вашего визита в рамках работы Петербургского экономического форума».

Макрон, который посетит финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия на стадионе «Лужники», ответил, что рад еще раз приехать в Россию, но сегодня его главная цель - «поддержать свою сборную в финале».

Тем не менее президент Франции выразил готовность «продолжить наш диалог, обмен мнениями, который у нас состоялся 24 и 25 мая в Санкт-Петербурге».

Основной орган по торгово-экономическому сотрудничеству России и Франции - созданная в 1996 г. межпарламентская комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества. Ее работа была заморожена в 2015 г., а первое после перерыва заседание возможно до конца лета, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Бизнес
Новости

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности McDonald's в США

Ведомости
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Роспотребнадзор выпустил предостережение о вспышке паразитарного заболевания - циклоспороза - в США, источниками которого являются салаты в сети быстрого питания McDonald's.

Ссылаясь на департамент здравоохранения штата Иллинойс, российский регулятор пишет, что с середины мая 2018 г. по первую декаду июля среди жителей штатов Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, «предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's». Сейчас более 3000 заведений этой сети в 14 штатах прекратили продажу подозрительных салатов. Возможным источником заражения паразитами названы овощи компании Del Monte.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Циклоспороз - паразитарное заболевание. Циклоспоры - внутриклеточные паразиты, поражающие тонкий кишечник. К основным симптомам относятся водянистая диарея, утомляемость, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, метеоризм и чувство распирания в животе, в некоторых случаях возникают боли в животе и боли в мышцах.

Чтобы не заболеть циклоспорозом, Роспотребнадзор рекомендует есть только свежие овощи и зелень, тщательно промывать их и обдавать кипятком, тщательно мыть руки при приготовлении салатов и за столом, делать салаты в небольшом количестве, чтобы не хранить их в готовом виде.

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Политика
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Силуанов рассказал о причине совпадения реформы пенсий с ЧМ-2018

Ведомости
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Причина совпадения по времени одобрения пенсионной реформы и чемпионата мира по футболу в России - чистая случайность, заявил сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в программе Владимира Познера. Более того, никакой «многоходовки» со снижением пенсионного возраста не планируется, отметил министр.

«Здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», - сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, причиной того, что законопроект поступил в правительство в день начала ЧМ-2018 - 14 июля, было то, что «дошлифовывались отдельные моменты». В этот же день сборная России с разгромным счетом - 5:0 - выиграла у Саудовской Аравии. Через день законопроект внесли в Госдуму.

Силуанов напомнил, что повышение пенсионного возраста в ведомствах обсуждалось месяцами. «Мы тоже в Министерстве финансов, да и в правительстве об этом вопросе обсуждали еще задолго-задолго до принятия окончательного решения», - сказал первый зампред правительства.

На вопрос Познера, не предполагается ли затем снизить новый пенсионный возраст, Силуанов ответил, что параметры окончательные: «Вы знаете, мы такими двухходовками не занимаемся». На уточняющий вопрос, идет ли речь о 63 годах для женщин и 65 годах для мужчин, министр ответил утвердительно. «Абсолютно. Абсолютно так», - сказал зампред правительства.

Силуанов вновь повторил, что дефицит Пенсионного фонда составляет 1 трлн руб. и компенсировать его из других источников невозможно.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Политика
Новости

Путин передал Катару «мяч полномочий» и обещал поделиться опытом

Ведомости
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Сегодня в Гербовом зале Кремля прошла символическая церемония передачи полномочий на проведение чемпионата мира по футболу от России Катару.

В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани «мяч полномочий» - тот самый мяч, которым сегодня, в финальном матче ЧМ-2018 в «Лужниках», сыграют сборные Франции и Хорватии. На церемонии присутствовал президент FIFА Джанни Инфантино.

Таким образом, Катар официально вступил в права на проведение следующего чемпионата мира по футболу - ЧМ-2022. Эмир Катара в ответном слове пообещал приложить «максимальные усилия», чтобы приветствовать всех гостей и повторить успех российской сборной.

Путин заверил Катар, что Россия поделится опытом проведения ЧМ по футболу. «Разумеется, мы готовы поделиться тем опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года с нашими друзьями в Катаре, - сказал Путин. - Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию - объединять людей, объединять страны и континенты».

«После выступления нашей сборной на этом чемпионате мы будем ждать от нее на следующем чемпионате еще больших результатов», - сказал президент России в ходе церемонии.

До начала финальной игры у Путина запланированы встречи в Кремле с главами двух стран, играющих в финале, - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Триумф и отчаяние. Яркие моменты полуфинала чемпионата мираФото

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Политика
Новости

Тереза Мэй рассказала о совете Трампа по Brexit

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня рассказала BBC, какой именно подход к выходу из ЕС (Brexit) ей предлагал президент США Дональд Трамп в ходе недавней встречи в Лондоне. На совместной пресс-конференции Трамп сказал, что «дал ей [Терезе Мэй] предложение - не хочу говорить совет - и, думаю, она сочла его слишком жестким», но не раскрыл сути предложения.

«Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом. Судиться. Не вступать в переговоры - подавать иск», - сказала Мэй, подтвердив, что действительно сочла совет «чересчур жестким».

При этом президент США считает, что, раз вступив в переговоры по Brexit, Великобритания уже не должна от них отказываться. «Он сказал мне: "Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике", - отметила премьер.

Сегодня Мэй опубликовала заявление по поводу Brexit на своей странице в Facebook, в котором вновь подчеркнула готовность бороться за приемлемые для страны условия выхода из ЕС. «Переговоры по выходу Британии из ЕС не будут простыми для Брюсселя, и я не стремилась к тому, чтобы они были легкими. Как сказал Дональд Трамп, я придерживаюсь жесткой позиции на переговорах. Я дала ему понять это в пятницу и говорю сейчас британскому народу: я не буду достигать с Брюсселем компромиссов, а буду бороться за наши национальные интересы», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Правительство Великобритании предпочло «мягкий» вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Однако Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.

Как Трампа встретили в Европе

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Политика
Новости

Премьер Венгрии посетовал на санкции на встрече с Путиным

Ведомости
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным сказал, что «сожалеет» о санкциях Евросоюза, признав, что они мешают сотрудничеству Москвы и Будапешта.

«Из-за этих мер мы теряем возможности. Если бы не санкции, мы могли бы больше сотрудничать», - цитирует Орбана «Интерфакс». Премьер Венгрии согласился с российским президентом в том, что и в существующих условиях двустороннее сотрудничество «развивается прекрасно». «В прошлом году рост товарооборота составил 25%. Даже чуть больше, по нашим данным. В этом году за I квартал он тоже растет примерно такими же темпами», - сказал Путин.

Орбан также выразил готовность проинформировать Путина о саммите НАТО, в котором он участвовал на минувшей неделе.

Путин поблагодарил премьера Венгрии за то, что тот приехал в Москву на финал ЧМ-2018: «Вы обещали приехать на чемпионат мира и выполнили свое обещание». Орбан ответил, что сочувствует тем, кто сейчас не в России. «Тот, кто здесь сейчас не может быть, может только сожалеть об этом. Я себе не враг, поэтому я здесь», - пошутил венгерский премьер.

В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Орбан приедет в Россию с визитом в сентябре.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ежегодно Венгрия импортирует 6,8 млрд кубометров газа, в основном из России.

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Политика
Новости

Туск рассказал об отношении Трампа к политике России на Украине

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп больше понимает политику России в отношении Украины, чем саму Украину, причем эта восточноевропейская страна не находится в центре его интересов, рассказал председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN24. По его оценке, это «плохая новость» в преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«В разговорах со мной президент Трамп не скрывал, что не испытывает большого энтузиазма по отношению к Украине и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», - сказал Туск (цитата по «Украинской правде»).

По мнению Туска, президент США «демонстрирует повышенную неприязнь к ЕС и НАТО», в то время как его «приятие людей типа лидера КНДР [Ким Чен Ына], президента Путина или президента [Турции Реджепа] Эрдогана заметно и отчетливо».

По словам председателя Европейского совета, Восточная Европа в целом не находится в центре интересов Трампа. «Президент Трамп очевидно намерен сбалансировать отношения с Европой в целом, Россией, Китаем и другими мировыми державами. Если кому стоит волноваться об этом, это той части Европы, к которой принадлежит и Польша», - сказал Туск на канале TVN24.

По сообщению Buzzfeed, в июне на саммите G7 Трамп заявил, что Крым является российским, поскольку там живут русскоязычные люди. Кроме того, он усомнился в перспективах финансовой помощи Киеву, отметив, что «Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире».

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