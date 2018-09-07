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Американские F-22 перехватили российские бомбардировщики Ту-95 у Аляски

В минувшую субботу, 2 сентября, пара американских истребителей пятого поколения F-22 перехватила два российских бомбардировщика Ту-95 у берегов Аляски. Об этом стало известно сегодня, когда издание The Washington Free Beacon написало об инциденте со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По словам представителя NORAD Майкла Кучарека, российские бомбардировщики обнаружили вблизи Алеутских островов, а затем «два истребителя F-22 c базы NORAD на Аляске перехватили и визуально идентифицировали два Ту-95 в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски». По его словам, бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады и затем ушли из зоны курсом на запад.

По данным другого источника, российские самолеты сопровождал самолет-заправщик Ил-78, что говорит об их дальней миссии. Других деталей об инциденте не сообщается, однако Beacon напоминает, что сейчас в России проходят крупные военные учения «Восток-2018».

На острове Шемья Алеутской гряды находится мощный радар ПРО США под кодовым названием Cobra Dane, который отслеживает ракетные запуски с территории России. В случае военного конфликта он становится главной целью для крылатых ракет Х-55, которые способны нести Ту-95, отмечает издание.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, подтвердило в пятницу Минобороны России. «На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», - говорится в пресс-релизе.

Последний перехват Ту-95 американскими истребителями близ Аляски произошел в мае этого года. Тогда российские самолеты также вошли в двухсотмильную зону ответственности NORAD над Беринговым морем и покинули ее после визуального контакта с американскими F-22.