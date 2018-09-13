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Reuters узнало о переброске Турцией войск и оружия в сирийский Идлиб

Турция укрепляет свои военные посты в сирийской провинции Идлиб, подконтрольной боевикам, передает Reuters со ссылкой на источники среди турецких и сирийских повстанцев. По информации источников, наступление правительственных сил на Идлиб приведет к возникновению гуманитарной катастрофы на сирийско-турецкой границе.

Высокопоставленный источник в силовых структурах Турции сообщил, что турецкие военнослужащие укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. Войска, бронетранспортеры и оружие были переброшены к границе с Сирией, рассказали три турецких источника. «У нас есть военное присутствие там (в провинции — "Ведомости"), и если военнослужащие подвергнуться нападению, то это будет считаться нападением на Турцию», — заявил высокопоставленный источник.

По информации высокопоставленного сирийского повстанца, Турция отправила в Идлиб десятки бронемашин и танки, а также сотни сотрудников спецслужб. По его словам, Идлиб не разделяет судьбы других повстанческих регионов. «В Сирии есть очень большие подкрепления турецких сил, и эти наблюдательные посты в настоящее время фактически становятся постоянными военными базами», — пояснил боевик. Официально Турция не комментирует передвижение войск.

Thе Wall Street Journal со ссылкой на данные американских чиновников 10 сентября сообщила, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам провести химическую атаку с использованием газообразного хлора против повстанцев в Идлибе. Пока неясно, рассматривает ли сирийская армия возможность применения другого химического оружия – нервно-паралитического газа зарин, писала газета. В свою очередь Минобороны России заявляло, что боевики готовят провокацию с применением химического оружия в провинции. Это станет поводом для нанесения удара коалицией во главе с США по сирийским правительственным объектам.