Под Джакартой разбился пассажирский Boeing 737

Политика

Новости

ЕС не создал главный элемент для обхода санкций США против Ирана

Евросоюз пока не нашел страну, которая согласилась бы стать юрисдикцией компании специального назначения (SPV), через которую будут вестись расчеты с Ираном после введения санкций США против энергетического сектора страны в ноябре, пишет Financial Times. Такая SPV — основной элемент плана ЕС по сохранению торговых отношений с Ираном, отмечает газета.

«Ни одно из правительств стран ЕС не хочет переходить дорогу США, размещая у себя SPV», — сказал газете один из ее источников. «Нельзя сказать, что страны выстроились в очередь за SPV», — отметил другой. Страны ЕС опасаются, что США могут принять против них в этом случае политические меры вплоть до санкций, сказал еще одни дипломат.

Иран считает, что сможет продолжить экспорт нефти в Европу несмотря на санкции и проблемы с организацией обхода санкций США. Но даже без Европы Тегеран рассчитывает экспортировать в Китай и другие страны минимум 1 млн баррелей нефти в сутки. Это втрое меньше досанкционных 2,8 млн баррелей в сутки, однако поддержит валютные доходы страны на минимально достаточном уровне, отмечает FT.

В конце сентября ЕС обнародовал план создания SPV, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном. США в ответ заявили, что не позволят этого ни ЕС, ни России или Китаю.

Соглашение с Ираном по ядерной программе Иран Иран подписал «шестеркой» международных посредников — пятью постоянными членами СБ ООН и Германией — в июле 2015 года, при администрации Барака Обамы в США. С Ирана снимались санкции в обмен на отказ от военной ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение «плохим» и обвинив Иран в обмане, заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

После этого Вашингтон объявил о восстановлении санкций против Ирана — сначала против финансового сектора (с 7 августа), а затем и против энергетического (с 5 ноября). Второй пакет предусматривает санкции против компаний третьих стран, ведущих бизнес с Ираном. До 5 ноября все такие компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть энергетическое сотрудничество с Ираном, в частности, прекратить закупки иранской нефти.

После восстановления первого пакета санкций против Ирана Трамп заявил, что бизнес должен будет выбрать между этой страной и США. «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент.