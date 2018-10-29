Под Джакартой разбился пассажирский Boeing 737

Евросоюз пока не нашел страну, которая согласилась бы стать юрисдикцией компании специального назначения (SPV), через которую будут вестись расчеты с Ираном после введения санкций США против энергетического сектора страны в ноябре, пишет Financial Times. Такая SPV — основной элемент плана ЕС по сохранению торговых отношений с Ираном, отмечает газета.
«Ни одно из правительств стран ЕС не хочет переходить дорогу США, размещая у себя SPV», — сказал газете один из ее источников. «Нельзя сказать, что страны выстроились в очередь за SPV», — отметил другой. Страны ЕС опасаются, что США могут принять против них в этом случае политические меры вплоть до санкций, сказал еще одни дипломат.
Иран считает, что сможет продолжить экспорт нефти в Европу несмотря на санкции и проблемы с организацией обхода санкций США. Но даже без Европы Тегеран рассчитывает экспортировать в Китай и другие страны минимум 1 млн баррелей нефти в сутки. Это втрое меньше досанкционных 2,8 млн баррелей в сутки, однако поддержит валютные доходы страны на минимально достаточном уровне, отмечает FT.
В конце сентября ЕС обнародовал план создания SPV, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном. США в ответ заявили, что не позволят этого ни ЕС, ни России или Китаю.
Соглашение с Ираном по ядерной программе Иран Иран подписал «шестеркой» международных посредников — пятью постоянными членами СБ ООН и Германией — в июле 2015 года, при администрации Барака Обамы в США. С Ирана снимались санкции в обмен на отказ от военной ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение «плохим» и обвинив Иран в обмане, заявил о выходе из него Соединенных Штатов.
После этого Вашингтон объявил о восстановлении санкций против Ирана — сначала против финансового сектора (с 7 августа), а затем и против энергетического (с 5 ноября). Второй пакет предусматривает санкции против компаний третьих стран, ведущих бизнес с Ираном. До 5 ноября все такие компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть энергетическое сотрудничество с Ираном, в частности, прекратить закупки иранской нефти.
После восстановления первого пакета санкций против Ирана Трамп заявил, что бизнес должен будет выбрать между этой страной и США. «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент.