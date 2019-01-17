Во французском университете Лиона произошло несколько взрывов
На юго-востоке Франции в одном из зданий университета Лиона произошло несколько взрывов, возник пожар, сообщает BFM TV. Здание университета оцеплено.
По информации французского телеканала, пожаром охвачена терраса, расположенная на крыше кампуса, библиотека. По неподтвержденным данным, пожар возник в результате разгерметизации и последующего взрыва трех газовых баллонов, находившихся на террасе.
В Twitter университета сообщается, что пожарные борются с огнем, ситуация под контролем. Пожар на террасе на крыше здания возник во время строительных работ. Находившиеся в здании были эвакуированы. На данный момент известно о троих пострадавших, получивших незначительных травмы. Угрозы распространения вредных химических веществ нет, отметили в пресс-службе учебного заведения.