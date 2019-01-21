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Политика
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Ряд депутатов и сенаторов отказались от пенсионных надбавок

Ведомости
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Депутаты от «Единой России» и члены Совета Федерации начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Среди направивших такое заявление в сообщении перечислены секретарь генсовета партии и вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, первый зампред комитета Совфеда Игорь Каграманян и первый зампред комитета по экономической политике Вячеслав Тимченко, зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Терентьев, первый замсекретаря генсовета Ольга Баталина и замсекретаря Евгений Ревенко, зампред комитета Госдумы по экологии Сергей Боярский, а также депутаты Алена Аршинова и Сергей Тен.

Ранее отказаться от депутатской пенсионной надбавки обещал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предположил, что депутаты, работавшие до избрания в Госдуму на госслужбе, скорее всего, не будут выбирать депутатскую надбавку. «Надбавка госслужащего выше, а получать две надбавки законом запрещено. Это же касается тех, кто пришел с региональной и муниципальной службы либо с военной службы», – объяснил он. Председатель Госдумы отметил, что иные соображения будут у тех, кто пришел в Госдуму из бизнеса. «У них есть доходы. И, по моему мнению, такой депутат не будет на надбавку претендовать. Он куда большие суммы отдает на благотворительность, помощь людям», – заключил политик.

Инициатором поправок, позволяющих парламентариям отказаться от повышенных пенсий, был Турчак. Он выступил с такой инициативой при обсуждении ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. После отказа от надбавок это решение нельзя будет пересмотреть.

Летом Госдума опубликовала информацию о размере депутатских пенсий. Тем, кто работает в Госдуме от 5 до 10 лет, полагается пенсия в 46 626 руб., а если депутатский стаж превышает 10 лет, то 63 581 руб. Средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров в России после индексации на 7,05% с 1 января 2019 г. – 15 430 руб.

Бизнес
Новости

Правительство Санкт-Петербурга расторгнет контракты с «Метростроем»

Ведомости
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Правительство Санкт-Петербурга объявило о расторжении контрактов на строительство объектов метрополитена с ОАО «Метрострой». По информации «Фонтанки», у компании было четыре действующих договора, среди которых зеленая, фиолетовая, коричневая и оранжевая ветки.

Петербургский «Метрострой» занимается строительством метрополитена в городе, а также был генподрядчиком «Зенит-арены». Кроме того, компания участвовала в строительстве тоннеля под Сайменским каналом и второй сцены Мариинского театра.

«У Санкт-Петербурга большие планы по развитию линий метрополитена, что коррелируется с лимитами выделяемых средств, с которыми, к сожалению, ОАО «Метрострой» не справляется», – говорится в сообщении Смольного. Причиной расторжения контракта петербургские власти называют грубое неисполнение условий госконтрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ. Это привело не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат заработной платы, к социальной напряженности среди рабочих, говорится в сообщении. Кроме того, ни одно кредитное учреждение не взяло на себя обязательств предоставить «Метрострою» дополнительные банковские гарантии и кредиты, отмечается там же. При этом петербургские власти отмечают, что решение было сложным и болезненным.

Сложности у подрядчика начались уже при строительстве участка Невско-Василеостровской линии метро (зеленая), указывает Смольный: из-за невыполнения обязательств со стороны «Метростроя» объект был введен в эксплуатацию с задержкой в 3,5 месяца, а акт ввода участка по данной ветке метро был получен только благодаря личному вмешательству руководства города. «Развитие метро в городе не должно становиться заложником ситуации», – говорится в сообщении. «Ведомости» отправили запрос в «Метрострой».

В конце декабря 30 строителей метро в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку. Они требовали, чтобы им выплатили долги по зарплате. В январе Федеральная налоговая служба подала иск о признании банкротом «Метростроя». Тогда в компании рассказывали, что уже полностью обеспечено требование налоговой с помощью недвижимости.

Как выглядит один из самых дорогих стадионов в мире

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Политика
Новости

РАН приостановила присвоение звания почетного профессора патриарху Кириллу

Ведомости
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Президиум Российской академии наук (РАН) не будет 22 января голосовать по вопросу присвоения звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом сообщил вице-президент РАН Юрий Балега, передает «Интерфакс».

По его словам, положение о присвоении звания почетного профессора было принято 20 лет назад и у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. 22 января президиум обсудит «необходимость актуализации этого положения», отметил Балега. «Если будет принято такое решение [что положение надо актуализировать], то организуем специальное рассмотрение этого вопроса на одном из ближайших заседаний президиума РАН, чтобы уточнить содержание этого положения», – подчеркнул вице-президент академии.

Как пишет «Интерфакс», 22 января президиум РАН будет обсуждать само понятие «почетный профессор». Вопрос о номинантах перенесен на последующие заседания.

В пятницу, 18 января, руководитель пресс-службы РАН Светлана Попова сообщила, что патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоены звания почетного профессора. Она отметила, что патриарх – «большой популяризатор науки». «Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», – добавила она.

Церемония присвоения званий пройдет 22 января в ходе очередного заседания президиума академии, рассказала тогда Попова. Однако позже в тот же день она заявила, что звания будут вручены «в другой раз», а 22 января академик Юрий Балега выступит с официальным сообщением о присвоении патриарху и Матвиенко званий, после чего президиум РАН будет голосовать по этому вопросу. «Будет обсуждение, потом голосование. Это должно быть коллективное решение академиков, членов президиума», – подчеркнула Попова.

Бизнес
Новости

«Яндекс.Такси» назвал число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых водителей

Ведомости
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Более 4000 водителей, сотрудничающих с «Яндекс.Такси», зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом рассказал представитель компании со ссылкой на приложения «Мой налог» и «Яндекс.Такси».

«Если еще точнее – на 14.00 мск 21 января мы видим в системе 4031 самозанятых», – сказал представитель «Яндекс.Такси».

На прошлой неделе вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов говорил, что за первые две недели работы приложения «Мой налог» в нем зарегистрировалось 8000 человек. «Эта цифровизация будет работать на упрощение открытия бизнеса, работы малых предприятий», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в качестве эксперимента с 1 января в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. «Мы были категорически против того, чтобы включать в эксперимент регионы, которые видят в новом режиме источник дополнительных доходов», – объяснял председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Теперь в четырех российских регионах самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 млн руб. (или 200 000 руб. в месяц), должны платить 4% от дохода при работе с физлицами или 6% – с юридическими лицами, а также освобождаются от уплаты всех остальных налогов и сборов.

Федеральная налоговая служба разработала специальное приложение-кассу «Мой налог», через которое самозанятые должны регистрироваться, проводить все платежи и отчислять налог. За сокрытие налогов самозанятых, пользующихся таким режимом, ждет штраф в 20% от выручки, при повторном нарушении за полгода – в размере всей выручки. Эксперимент в регионах продлится до декабря 2028 г.

Необычные налоги в разных странах

Экономика
Новости

Депутаты Санкт-Петербурга попросили списать долги за газ по примеру Чечни

Ведомости
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Десять оппозиционных депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга (представляют КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Яблоко», Партию роста) обратились в городскую прокуратуру с просьбой списать через суд все просроченные долги горожан за газ и другие услуги ЖКХ по примеру Чечни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский. С аналогичной инициативой выступили депутаты еще нескольких регионов.

Вишневский отметил, что весной и летом 2018 г. многие петербуржцы начали получать уведомления о долгах по ЖКХ за 2008–2009 гг. При этом администрация отказалась списать долги, хотя срок исковой давности по ним истек, и рекомендовала обращаться в суд, указал парламентарий. «Мы уверены, что прокуратура Санкт-Петербурга должна проявить такую же заботу о правах населения Санкт-Петербурга, как и прокуратура Чеченской республики. И просим прокурора в соответствии с правом, предоставленным ст. 45 ГПК РФ, обратиться в суд с требованием о списании всех задолженностей населения Санкт-Петербурга по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые в силу истечения сроков исковой давности стали безнадежными к взысканию», – подчеркнул Вишневский.

С теми же запросами в региональные прокуратуры обратились депутаты Смоленской областной думы от КПРФ, руководитель астраханского отделения «Справедливой России» депутат Госдумы Олег Шеин, коммунисты в Самарской области и Башкирии, а также депутаты от ЛДПР в Ростовской, Курской областях, Чувашии и Пермском крае.

Заводской районный суд Грозного 16 января по ходатайству прокуратуры принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности жителей города за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Требования компании об оплате создавали среди населения Чечни социальную напряженность и могли привести к массовым протестам, мотивировали в надзорном ведомстве. «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда.

Комментируя судебный прецедент в Чечне, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать интересы не только населения, но и «Газпрома».

Экономика
Новости

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики перед форумом в Давосе

Ведомости
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Международный валютный фонд (МВФ) во второй раз за три месяца ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 гг. – за день до открытия Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе (пройдет 22–25 января).

В распространенном в Давосе обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) говорится, что мировой ВВП в 2019 г. вырастет на 3,5%, а в 2020 г. — на 3,6%. В октябре 2018 г. МВФ прогнозировал рост на 3,7% в оба последующих года, но с тех пор проявились тревожные тенденции в еврозоне, пишет The Guardian со ссылкой на обзор. Так, прогноз динамики ВВП Германии в 2019 г. снижен с 1,9% до 1,3%, Италии — с 1% до 0,6%.

Рост экономики Китая замедлится до 6,2% с 6,6% в прошлом году, России предсказан рост ВВП на 1,6% в 2019 г. (в октябре было +1,8%) и на 1,7% в 2020 г. Банк России в базовом сценарии на 2019 г. ожидает роста ВВП на 1,2–1,7%,

В этих условиях МВФ значительно, почти на $10, снизил прогноз мировых цен на нефть на 2019 г. — до $58,95 за баррель. Текущие котировки мартовских фьючерсов на Brent сейчас выше — в районе $62 за баррель. В октябре 2018 г. МВФ прогнозировал мировые цены на нефть на 2018 и 2019 гг. на уровне $69,38 и $68,76 за баррель соответственно.

Прогноз исходит из сценария «гладкого» выхода Великобритании из ЕС, Brexit без сделки может существенно ухудшить показатели, заметил главный экономист МВФ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РБК узнал об аресте $750 млн от продажи доли в НМТП на счетах Магомедовых

Ведомости
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Тверской суд Москвы наложил арест на $750 млн, вырученных от продажи доли в крупнейшем российском портовом операторе «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), рассказали РБК два знакомых Зиявудина Магомедова и подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

По информации одного из источников РБК, суд наложил обеспечительную меру на деньги на счетах братьев Магомедовых еще до того, как покупатель доли в НМТП – «Транснефть» перечислила на них средства. «Это правда, [счета] были арестованы решением Тверского суда в сентябре 2018 г. Деньги поступили в октябре, а в сентябре уже был судебный запрет на распоряжение имуществом компании продавца», – подтвердил РБК другой источник.

Знакомый Магомедова рассказал РБК, что деньги, вырученные от продажи доли в НМТП, находятся на счетах Магомедовых в Сбербанке. Представитель банка отказался от комментариев. Из-за ареста $750 млн Зиявудин Магомедов не смог расплатиться по кредитам принадлежащей ему Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), пишет издание. Бизнесмен может утратить контроль над предприятием, утверждает один из источников РБК. Компания сооснователя Yota и партнера «Ростеха» Альберта Авдоляна собирается выкупить долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб., напоминает РБК.

Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов с 30 марта 2018 г. находятся в сизо «Лефортово» по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. В ноябре Тверской суд Москвы продлил им арест до 5 февраля. Братья свою вину не признали. Зиявудин и Магомед Магомедовы занимают 9-е место в списке богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние журнал оценивает в $1,4 млрд.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Выбор редактора
Политика
Новости

Евросоюз опубликовал список попавших под санкции сотрудников ГРУ

Ведомости
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Евросоюз опубликовал список сотрудников ГРУ, которые попали под санкции, введенные из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Он размещен в официальном журнале ЕС.

В перечень попал руководитель ГРУ Игорь Костюков, возглавивший спецслужбу в декабре 2018 г., а также его первый заместитель Владимир Алексеев. Как отмечается в журнале, ограничительные меры введены против них, поскольку на момент отравления в марте они занимали ключевые посты в ГРУ.

Также в список включены Руслан Боширов и Александр Петров, которых Великобритания называет исполнителями отравления.

Ограничительные меры были введены ранее 21 января в рамках нового режима санкций против физических и юридических лиц, ответственных за применение и распространение химического оружия. В ЕС в отношении попавших под санкции вводится запрет на въезд и заморозка активов.

Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 г. Как заявляла премьер Великобритании Тереза Мэй, его совершили Петров и Боширов, которые принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ». Также она подчеркивала, что приказ об убийстве Скрипаля они получили на «высоком уровне» российского руководства. Как написали The Insider и Bellingcat, настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. По данным расследователей, Чепига – полковник ГРУ, а Мишкин – военный врач ГРУ.

В интервью RT Петров и Боширов заявили, что не имеют отношения к попытке убийства и что ездили в Солсбери в туристических целях. Российские власти также отрицают причастность к отравлению.

В декабре против Костюкова, Алексеева, Боширова и Петрова, а также еще 11 человек ввели санкции США.

Технологии
Новости

Uber создаст беспилотные велосипеды

Ведомости
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Сервис заказа такси Uber займется разработкой беспилотных самокатов и велосипедов — они смогут без человека добираться до станций и становиться на зарядку, сообщил руководитель производителя дронов 3D Robotics Крис Андерсон в Twitter.

«Замечательное объявление от Uber Advanced Technologies Group (ATG) на сегодняшнем событии DIY Robotics: подразделение Micromobility — это автономные самокаты и велосипеды, которые смогут сами поехать на зарядку или в оптимальные локации. Наем начинается сейчас», — написал Андерсон. Затем он уточнил, что новая команда по беспилотным велосипедам будет работать на принадлежащий Uber американский сервис аренды электровелосипедов Jump, а основное подразделение Uber ATG продолжит заниматься беспилотными автомобилями.

Uber купила Jump весной 2018 г., заплатив, по оценке экспертов, порядка $200 млн. После прихода Uber электровелосипеды обрели съемные батареи и дистанционную диагностику. Автономная, независимая от операторов зарядка позволит резко увеличить доступность сервиса и оборачиваемость велосипедов, прогнозирует Techcrunch. Возможность взять в прокат электровелосипед интегрирована в основное приложение Uber и доступна в 16 городах США и в Берлине. Стоимость — $1 за посадку и далее $0,1–$0,15 за минуту.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Ростелеком» раскрыл число банков, собирающих биометрические данные клиентов

Ведомости
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Сейчас более 150 российских банков собирают биометрические данные клиентов. Об этом на слушаниях в Госдуме заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает ТАСС.

В 2018 г. в России впервые заработала первая глобальная цифровая платформа — Единая биометрическая система, оператором которой является «Ростелеком», напомнил Осеевский. «Сегодня мы находимся на первом и очень важном этапе, когда более 150 банков по всей стране собирают такие биометрические данные», — сказал он.

Единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 г. Россиянин, предоставивший системе изображение лица и образец голоса, сможет получать банковские услуги в любом банке без визита в отделение. По прогнозу Центробанка, к 2021 г. банки смогут удаленно оказывать на базе системы не только финансовые, но и государственные услуги. Ранее ЦБ сообщал, что к концу 2018 г. банки должны обеспечить сбор биометрии в 20% своих отделений, к середине 2019 г. эта доля должна вырасти до 60%, а к концу года — до 100%.

Политика
Новости

Захарова назвала ответ Чубайса «лучшим пособием по 90-м»

Ведомости
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Представитель МИДа Мария Захарова назвала ответ председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса на ее вопрос о том, почему значительная часть россиян живет бедно, «лучшим учебным пособием по 90-м». Об этом она написала в Facebook.

«И хотя вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос «Почему в богатой стране люди живут бедно», текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м. Уверена, пост войдет в историю ваших, как вы отметили, «многочисленных ошибок» после обращенной ко мне следующей фразы: «Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», — подчеркнула представитель МИДа. Она добавила, что начала работу осенью 1998 г. — в период экономического кризиса.

По ее мнению, пошлость и ошибки в ответе Чубайса «находятся в абсолютной гармонии». «И еще. Я не “призывала вас к ответу” — это не моя компетенция», — заключила Захарова.

Ранее Чубайс на Гайдаровском форуме заявил о том, что Россия является бедной страной. Председатель правления УК «Роснано» также отметил, что «экономический рост у нас не очень наблюдается». После этого Захарова на своей странице в Facebook назвала Россию «богатейшей страной» и попросила Чубайса подробно объяснить, почему значительная часть россиян живет бедно. Представитель МИДа пояснила, что он «десятилетиями» был членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений российской экономики. Чубайс ответил Захаровой, что уже более 20 лет не работает в правительстве и не является госслужащим. Он отметил, что во времена начала его работы в кабинете министров в 1991 г. средняя зарплата была около $12 в месяц, «деревянный рубль» – неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность являлась преступлением, годовое падение экономики составляло около 10–12%, реальная инфляция – свыше 100%, а магазины были пустыми.

Авто
Новости

«АвтоВАЗ» и Renault-Nissan-Mitsubishi локализуют ключевые автомобильные узлы

Ведомости
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«АвтоВАЗ» совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi в рамках подписанного инвестиционного контракта планирует локализовать ключевые автомобильные узлы. Речь идет о «глобальных автомобильных платформах», двигателях (в том числе газомоторных) и бесступенчатой коробке передач. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

Минпромторг, «АвтоВАЗ», Renault-Nissan-Mitsubishi и ряд регионов (Самарская и Калужская области, Удмуртская республика, Москва и Санкт-Петербург) заключили специальный инвестиционный контракт, целью которого является развитие альянсом модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Datsun, Renault и Mitsubishi и модернизация производственных мощностей, уточняется в сообщении ведомства. Контракт заключен на 10 лет. Он позволит привлечь 70 млрд руб. инвестиций и создать более 2300 новых рабочих мест. «Контракт направлен на достижение целей, определенных новой стратегией развития автомобильной промышленности, которая была одобрена правительством в прошлом году», — уточняется в сообщении министерства.

«Инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем», — приводятся в пресс-релизе слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В рамках контракта «АвтоВАЗ» выступает в качестве основного инвестора в группе партнеров альянса, в состав которой входят ООО «LADA Ижевск» (входит в группу «АвтоВАЗ»), ЗАО «Рено Россия», ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», OOO «Мицубиси моторс рус», которые являются членами Renault-Nissan-Mitsubishi, отмечается в сообщении российского концерна.

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