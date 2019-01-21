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Ряд депутатов и сенаторов отказались от пенсионных надбавок

Депутаты от «Единой России» и члены Совета Федерации начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Среди направивших такое заявление в сообщении перечислены секретарь генсовета партии и вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, первый зампред комитета Совфеда Игорь Каграманян и первый зампред комитета по экономической политике Вячеслав Тимченко, зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Терентьев, первый замсекретаря генсовета Ольга Баталина и замсекретаря Евгений Ревенко, зампред комитета Госдумы по экологии Сергей Боярский, а также депутаты Алена Аршинова и Сергей Тен.

Ранее отказаться от депутатской пенсионной надбавки обещал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предположил, что депутаты, работавшие до избрания в Госдуму на госслужбе, скорее всего, не будут выбирать депутатскую надбавку. «Надбавка госслужащего выше, а получать две надбавки законом запрещено. Это же касается тех, кто пришел с региональной и муниципальной службы либо с военной службы», – объяснил он. Председатель Госдумы отметил, что иные соображения будут у тех, кто пришел в Госдуму из бизнеса. «У них есть доходы. И, по моему мнению, такой депутат не будет на надбавку претендовать. Он куда большие суммы отдает на благотворительность, помощь людям», – заключил политик.

Инициатором поправок, позволяющих парламентариям отказаться от повышенных пенсий, был Турчак. Он выступил с такой инициативой при обсуждении ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. После отказа от надбавок это решение нельзя будет пересмотреть.

Летом Госдума опубликовала информацию о размере депутатских пенсий. Тем, кто работает в Госдуме от 5 до 10 лет, полагается пенсия в 46 626 руб., а если депутатский стаж превышает 10 лет, то 63 581 руб. Средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров в России после индексации на 7,05% с 1 января 2019 г. – 15 430 руб.