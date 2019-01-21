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РАН приостановила присвоение звания почетного профессора патриарху Кириллу

Президиум Российской академии наук (РАН) не будет 22 января голосовать по вопросу присвоения звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом сообщил вице-президент РАН Юрий Балега, передает «Интерфакс».

По его словам, положение о присвоении звания почетного профессора было принято 20 лет назад и у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. 22 января президиум обсудит «необходимость актуализации этого положения», отметил Балега. «Если будет принято такое решение [что положение надо актуализировать], то организуем специальное рассмотрение этого вопроса на одном из ближайших заседаний президиума РАН, чтобы уточнить содержание этого положения», – подчеркнул вице-президент академии.

Как пишет «Интерфакс», 22 января президиум РАН будет обсуждать само понятие «почетный профессор». Вопрос о номинантах перенесен на последующие заседания.

В пятницу, 18 января, руководитель пресс-службы РАН Светлана Попова сообщила, что патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоены звания почетного профессора. Она отметила, что патриарх – «большой популяризатор науки». «Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», – добавила она.

Церемония присвоения званий пройдет 22 января в ходе очередного заседания президиума академии, рассказала тогда Попова. Однако позже в тот же день она заявила, что звания будут вручены «в другой раз», а 22 января академик Юрий Балега выступит с официальным сообщением о присвоении патриарху и Матвиенко званий, после чего президиум РАН будет голосовать по этому вопросу. «Будет обсуждение, потом голосование. Это должно быть коллективное решение академиков, членов президиума», – подчеркнула Попова.