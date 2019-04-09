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Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину в избиении людей

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев частично признали вину в избиении людей в центре Москвы в октябре 2018 г. Об этом они заявили на заседании в Пресненском суде Москвы, который во вторник, 9 апреля, начал рассматривать их дело по существу.

Кокорин и Мамаев были задержаны из-за участия в двух драках утром 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» Виталия Соловчука, водителя сотрудницы «Первого канала», а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Согласно картотеке суда, футболистам предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Кокорину-старшему – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия. Мамаеву – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои. Именно хулиганство по предварительному сговору является самой тяжкой статьей, по которой обвиняют футболистов. Им грозит до семи лет заключения.

Мамев не признал в суде обвинение в предварительном сговоре, избиении Пака и Гайсина, но признал нанесение побоев Соловчуку. Кокорин не признал нанесение легкого вреда Соловчуку, признав вину только в избиении Пака и Гайсина. Со всеми тремя потерпевшими футболисты не были знакомы.

Согласно обвинительному заключению, которое прокурор зачитал в суде, инициатором избиения Соловчука был Кокорин-младший, который и вступил в сговор с остальными обвиняемыми. Соловчук получил легкую закрытую черепно-мозговую травму. В «Кофемании» инициаторами драки также были братья Кокорины, которые нанесли Паку три удара, используя деревянный стул. Мамаев и Протасовицкий нанесли Гайсину не менее двух ударов, показало следствие.