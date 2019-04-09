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ЕС обсуждает перенос Brexit на март 2020 года

Евросоюз склоняется к тому, чтобы перенести дату выхода Великобритании из блока на год, сообщает Financial Times. На встрече в Люксембурге министры почти всех 27 стран ЕС выразили готовность поддержать идею длительной отсрочки, если Великобритания предоставит четкий план, не угрожающий интересам союза.

При этом дипломаты обсуждают возможность сократить отсрочку, если британский парламент одобрит соглашение страны с Брюсселем о выходе из ЕС. Возможные даты Brexit включают 31 декабря 2019 г. и 31 марта 2020 г., отмечает FT. Первым идею о переносе Brexit на год с возможностью сократить отсрочку предложил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он сделал это в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй в начале апреля отложить Brexit до 30 июня. Европейские министры согласны с его доводами, что это позволит не возвращаться постоянно к вопросу о выходе, пока британские власти не найдут устраивающее их решение.

Сейчас крайним сроком является 12 апреля, из-за чего Великобритания рискует выйти из блока без каких-либо договоренностей с ним. Если страна получит длительную отсрочку, ей придется участвовать в майских выборах в Европарламент.

Мэй во вторник отправилась в Берлин и Париж, чтобы провести переговоры о Brexit с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Последний хочет, чтобы Великобритания покинула ЕС как можно скорее. В среду состоится саммит ЕС, посвященный этой проблеме. Для переноса Brexit необходимо согласие всех членов блока.