В деле Baring Vostok появились новые оценки спорного пакета акций
Участники дела Baring Vostok представили новые оценки спорного пакета акций компании International Financial Technology Group (IFTG). Об этом стало известно на заседании Басманного суда, который рассматривал вопрос о продлении ареста партнеру инвестфонда Филиппу Дельпалю.
Компания «Градостроительный ментор», которая проводила оценку по заказу потерпевшего, члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова, считает, что 59,9% акций IFTG стоят 199 000 руб., сообщает BBC. Защита Дельпаля попросила приобщить к делу выписку из ЕГРЮЛ, из которой следует, что эта компания не может проводить оценку акций, потому что этот вид деятельности не прописан в ее профиле. Суд удовлетворил эту просьбу.
Адвокаты Дельпаля, в свою очередь, представили на заседании данные, согласно которым стоимость IFTG составляет $120 млн. Если исходить из этой оценки, 59,9% акций компании стоят около $70 млн, отмечает агентство «Прайм». Однако представитель потерпевшего заявил, что на эти акции наложено ограничение и они «ничего не стоят, сколько бы ни стоила компания».
В 2015 г. между «Восточным» и «Первым коллекторским бюро» были заключены кредитные договоры на 2,6 млрд руб. В феврале 2017 г. совет директоров банка одобрил сделку о принятии от ПКБ в качестве отступного 59,9% акций в уставном капитале IFTG. Следствие считает, что реальная стоимость этого пакета акций составляет 600 000 руб.