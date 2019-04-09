Суд приговорил бывшего мэра Владивостока к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн руб., сообщает «РИА Новости». Он признан виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями.
Пушкарев руководил Владивостоком с мая 2008 г. по ноябрь 2017 г.
По версии следствия, с 2008 по 2015 г. Пушкарев за взятки препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах по строительству дорог. В частности, он лоббировал предприятие «Востокцемент», которое принадлежало ему до вступления в должность мэра, а затем было переоформлено на его брата – Андрея Пушкарева. Общую сумму взяток обвинение оценивало в 75 млн руб., а ущерб – в сотни миллионов рублей. Помимо бывшего мэра фигурантами по делу проходят его брат, а также бывший директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Они также не признают своей вины.