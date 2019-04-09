Штаб Порошенко объяснил появление в Киеве агитационных плакатов с Путиным
Штаб Петра Порошенко объяснил, почему в Киеве и Харькове появились агитационные плакаты и газеты с изображением самого Порошенко и Владимира Путина друг напротив друга, сообщает ТАСС. Плакаты и газеты являются официальной рекламной продукцией, которая призвана продемонстрировать способность действующего президента Украины «смело смотреть в глаза» лидеру России, пишет агентство со ссылкой на сотрудников штаба.
«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали <...> Путин — вне закона», — цитирует ТАСС неназванный источник в штабе Порошенко. Кремль пока никак не комментировал появление подобных плакатов и старался дистанцироваться от предвыборной кампании на Украине.
Первый тур выборов президента на Украине состоялся 31 марта. Никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. После подсчета всех протоколов у лидера предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского — 30,24% голосов избирателей, действующего президента страны Порошенко, занявшего второе место, поддержали 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля. Ожидается, что 14 апреля Порошенко и Зеленский проведут дебаты на крупнейшем стадионе Украины.