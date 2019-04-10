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Госсекретарь США призвал не сравнивать Голаны с Крымом

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал общественность не сравнивать Голанские высоты с Крымом, передает «РИА Новости». По его словам, Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками и оборонялся. «Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», — цитирует агентство выступление чиновника в сенате США.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Тогда же министерство иностранных дел Сирии, которая считает Голаны своей территорией, назвало решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом для арабских стран.

Лига арабских государств в своем коммюнике назвала решение Трампа «ничтожным по форме и по существу». Российский МИД выразил опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин 8 апреля заявил, что решение Вашингтона нарушает резолюцию ООН. 

Политика
Новости

Премьер Израиля и его главный оппонент заявили о победе на выборах в Кнессет

Ведомости
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, и Бени Гантц, главный соперник Нетаньяху на выборах в Кнессет и бывший начальник генштаба, заявили о своей победе на досрочных выборах в Кнессет, сообщает Reuters со ссылкой на израильские телеканалы. Парламентские выборы прошли в стране 9 апреля.

Действующий израильский премьер представляет блок партий «Ликуд». Не дожидаясь окончательного подсчета голосов, он сообщил о своей готовности немедленно формировать коалиционное правительство со своими партнерами. В своем выступлении перед сторонниками на митинге, организованном блоком партий «Кахоль-Лаван», Ганц также заявил о победе, опираясь на данные экзит-поллов, которые показали, что партия получила наибольшее количество мест в Кнессете, рассказывает Reuters.

По данным сайта Центризбиркома Израиля, «Ликуд» с небольшим отрывом лидирует и по результатам обработки более 2,7 млн протоколов (43% от общего количества бюллетеней) набирает 27,59% голосов. Оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» получает 26,04%, передает «РИА Новости».

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Стиль жизни
Новости

Режиссер Кирилл Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

Ведомости
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Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников спустя полтора года домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра» после вечернего спектакля «Мертвые души». Об этом сообщается на «Гоголь-центра» странице в Instagram.  Режиссер скоро вернется к работе в театре и продолжит отстаивать свою невиновность в суде, цитирует Серебренникова «Интерфакс»

Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 млн руб. по делу «Седьмой студии». АНО «Седьмая студия» была основана режиссером и должна была реализовать культурный проект «Платформа». На это были выделены средство госбюджета. Следствие считает, что Серебренников и другие фигуранты дела, в числе которых директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева, продюсеа Екатерина Вороновоа и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, использовали эти средства нецелевым образом.  Их защитники говорят, что деньги тратились на нужды «Платформы», а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы организации. 

Под домашним арестом Серебренников оказался еще в августе 2017 г. С октября 2018 г. дело рассматривает Мещанский суд Москвы. Показания против Серебренникова и других фигурантов дела дала бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, она единственная признала вину и заключила досудебное соглашение. Малобродский также находился под стражей с июня 2017 по май 2018 г., но в настоящее время он, как и Серебренников, под подпиской о невыезде.

Выбор редактора
Политика
Новости

Штаб Порошенко объяснил появление в Киеве агитационных плакатов с Путиным

Ведомости
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Штаб Петра Порошенко объяснил, почему в Киеве и Харькове появились агитационные плакаты и газеты с изображением самого Порошенко и Владимира Путина друг напротив друга, сообщает ТАСС.  Плакаты и газеты являются официальной рекламной продукцией, которая призвана продемонстрировать способность действующего президента Украины «смело смотреть в глаза» лидеру России, пишет агентство со ссылкой на сотрудников штаба.

«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали <...> Путин — вне закона», — цитирует ТАСС неназванный источник в штабе Порошенко. Кремль пока никак не комментировал появление подобных плакатов  и старался дистанцироваться от предвыборной кампании на Украине.

Первый тур выборов президента на Украине состоялся 31 марта. Никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов.  После подсчета всех протоколов у лидера предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского — 30,24% голосов избирателей,  действующего президента страны Порошенко, занявшего второе место, поддержали 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля. Ожидается, что 14 апреля Порошенко и Зеленский проведут дебаты на крупнейшем стадионе Украины.

Бизнес
Новости

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Ведомости
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Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Миноритарии считают, что обсуждение сделки с «Севергрупп» не должно было проходить в частном порядке и компанию серьезно недооценили. Они также недовольны тем, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) участвует в сделке, потому что 30% TPG хватило бы для того, чтобы Мордашов сделал предложение другим акционерам о выкупе их доли.

По словам собеседника газеты, совет директоров «Ленты» должен официально начать процесс торгов, если «Магнит» готов заплатить больше. «Они просто произвольно установили цену, которую никто не считает справедливой», – добавил он.

В «Севергрупп» заявили FT, что им ничего не известно о письме и о переговорах миноритариев «Ленты» по поводу сделки.

В начале апреля «Лента» сообщила, что ее основные акционеры – TPG Group и ЕБРР – договорились о сделке с «Севергрупп». Компания Мордашова согласилась купить 41,9% ритейлера по $3,6 за глобальную депозитарную расписку. Общая стоимость пакета составила $728,9 млн. Миноритариям, в том числе Prosperity Capital, эта цена не понравилась. На телеконференции с топ-менеджментом «Ленты» они добивались ответа, изучил ли совет директоров все варианты и убедился ли, что нет более привлекательных по цене предложений.

Позже «Лента» заявила, что в марте «Магнит» предлагал ей изучить возможность слияния, но не представил четкого видения структуры, времени и реализуемости проекта. «Магнит» ответил, что интерес к покупке «Ленты» был «серьезным» и он послал официальное предложение купить 100% ритейлера. Цена предложения была на 1,4% выше, чем у «Севергрупп», – $3,65 за расписку «Ленты».

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Политика
Новости

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока к 15 годам колонии

Ведомости
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Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн руб., сообщает «РИА Новости». Он признан виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

Пушкарев руководил Владивостоком с мая 2008 г. по ноябрь 2017 г.

По версии следствия, с 2008 по 2015 г. Пушкарев за взятки препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах по строительству дорог. В частности, он лоббировал предприятие «Востокцемент», которое принадлежало ему до вступления в должность мэра, а затем было переоформлено на его брата – Андрея Пушкарева. Общую сумму взяток обвинение оценивало в 75 млн руб., а ущерб – в сотни миллионов рублей. Помимо бывшего мэра фигурантами по делу проходят его брат, а также бывший директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Они также не признают своей вины.

Политика
Новости

В деле Baring Vostok появились новые оценки спорного пакета акций

Ведомости
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Участники дела Baring Vostok представили новые оценки спорного пакета акций компании International Financial Technology Group (IFTG). Об этом стало известно на заседании Басманного суда, который рассматривал вопрос о продлении ареста партнеру инвестфонда Филиппу Дельпалю.

Компания «Градостроительный ментор», которая проводила оценку по заказу потерпевшего, члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова, считает, что 59,9% акций IFTG стоят 199 000 руб., сообщает BBC. Защита Дельпаля попросила приобщить к делу выписку из ЕГРЮЛ, из которой следует, что эта компания не может проводить оценку акций, потому что этот вид деятельности не прописан в ее профиле. Суд удовлетворил эту просьбу.

Адвокаты Дельпаля, в свою очередь, представили на заседании данные, согласно которым стоимость IFTG составляет $120 млн. Если исходить из этой оценки, 59,9% акций компании стоят около $70 млн, отмечает агентство «Прайм». Однако представитель потерпевшего заявил, что на эти акции наложено ограничение и они «ничего не стоят, сколько бы ни стоила компания».

В 2015 г. между «Восточным» и «Первым коллекторским бюро» были заключены кредитные договоры на 2,6 млрд руб. В феврале 2017 г. совет директоров банка одобрил сделку о принятии от ПКБ в качестве отступного 59,9% акций в уставном капитале IFTG. Следствие считает, что реальная стоимость этого пакета акций составляет 600 000 руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Новатэк» начнет реализацию третьего СПГ-проекта после окончания «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
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«Новатэк» собирается начать реализацию третьего СПГ-проекта сразу после окончания «Арктик СПГ – 2», заявил председатель правления компании Леонид Михельсон. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Михельсона, около 80–85% продукции «Арктик СПГ – 2» будет экспортироваться в восточном направлении по Северному морскому пути. Михельсон также отметил, что «Новатэк» может продавать СПГ компаниям Vitol и Repsol не только с нового проекта «Арктик СПГ – 2», но и с «Ямал СПГ».

На прошлой неделе, 2 апреля, компания подписала первые соглашения с Vitol и Repsol о продаже газа с «Арктик СПГ – 2». Соглашения предусматривают заключение контрактов на 15 лет c поставкой до 1 млн т СПГ с проекта «Арктик СПГ – 2» ежегодно.

Сейчас «Новатэк» развивает два СПГ-проекта: первый – «Ямал СПГ», второй – «Арктик СПГ». «Арктик СПГ – 2» – это проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству СПГ на Гыданском полуострове. Компания планирует ввести в эксплуатацию завод в 2023 г. Он может стать вторым заводом «Новатэка», первый – «Ямал СПГ» – построили в конце 2018 г. (20% в проекте принадлежит Total).

Как отгружали первую партию сжиженного газа с «Ямал СПГ»

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Экономика
Новости

Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год

Ведомости
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Минэкономразвития ожидает, что курс рубля к доллару в среднем за 2019 г. составит 65,1 руб./$, говорится в подготовленном ведомством обзоре.

В I квартале этого года курс оказался ниже, чем прогнозировало министерство, – 66,2 руб./$ фактически против ожидаемых 64,2 руб./$.

В пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара к евро, отмечает Минэкономразвития. При этом ключевыми факторами для ослабления курса станут ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во второй половине 2019 г., интервенции ЦБ на валютном рынке и снижение цен на нефть.

В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$. В марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз будет скорректирован из-за усиления санкционного давления и изменения курса доллара относительно евро. В презентации к выступлению министра в Госдуме говорилось, что ведомство понизило прогноз до 66,4 руб./$.

Технологии
Новости

МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд

Ведомости
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МТС подала развернутый иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (МЦУИС) против Туркменистана, увеличив требования с $750 млн до $1,5 млрд, говорится в пресс-релизе оператора. «Общие потери МТС в настоящее время оцениваются в $1,5 млрд. МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего ее исхода и получения реального возмещения», – отмечается в сообщении компании. В пресс-службе МТС увеличение суммы искового требования объяснили проведением в конце марта «последней независимой оценки». Дата рассмотрения иска МТС пока не назначена.

В 2010 г. дочерняя компания МТС прекратила работу из-за истечения срока действия соглашения акционеров с министерством связи республики. Соглашение предусматривало выплату Туркменистану 20% чистой прибыли. Российский оператор смог возобновить работу в стране в 2012 г., открыв новое юрлицо «МТС Туркменистан», и на новых условиях: право на 30%-ное участие в чистой прибыли этой компании получила госкомпания «Туркментелеком». В сентябре 2017 г. она не стала продлять договор о сотрудничестве с оператором. Это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и доступа в интернет.

В конце сентября 2017 г. МТС объявила об уходе с рынка Туркменистана из-за отказа «Туркментелекома» предоставлять услуги международной, междугородней и зоновой связи, а также услугу доступа в интернет. В июле 2018 г. МТС подала иск в МЦУИС против Туркменистана с требованием выплатить $750 млн. Изначально российский оператор в эту сумму оценил убытки от прекращения деятельности дочерней компании «МТС Туркменистан».

МТС работала на рынке Туркменистана с 2006 по 2010 г. и фактически была монополистом на рынке мобильной связи в стране. Компания предоставляла услуги связи почти 2,5 млн абонентов, в то время как национальный оператор «Алтын Асыр» обслуживал только 500 000 человек.

В марте вице-президент МТС Андрей Смелков говорил, что сейчас МТС в Туркменистане демонтирует оборудование, в ближайшее время оператор планирует приступить к ликвидации дочерней компании.

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Финансы
Новости

Дельпаль заявил о непричастности к главной сделке в деле Калви

Ведомости
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Партнер Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил в суде, что не голосовал за сделку, в результате которой на балансе банка «Восточный» оказались акции люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Дельпаль является членом директоров «Восточного».

«Я не голосовал за эту сделку. Посмотрите протокол заседания совета директоров, вы увидите, что я не голосовал за сделку по приобретению акций IFTG», – заявил Дельпаль на заседании Басманного суда Москвы (цитата по «Интерфаксу»). Он заявил о своей невиновности.

«Избрание такой тяжкой меры пресечения [как арест ] должно быть оправдано доказательствами и конкретными фактами, и это не тот случай», – добавил он.

Дельпаль заявил, что готов сотрудничать со следствием и даже готов сдать свой паспорт следователю. «Если суд изберет другую меру пресечения, я готов оставить паспорт с визой у следователя, чтобы дать понять, что не имею намерения уезжать», – заверил он, добавив, что не собирается уезжать из Москвы, где у него «обширные социальные связи» и где учатся его дети.

Дельпаль – один из шестерых обвиняемых по делу Baring Vostok: им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в результате действий обвиняемых на балансе «Восточного» вместо прав требований к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. появились 59,9% выпущенных акций IFTG. Реальная стоимость этого пакета акций – 600 000 руб., считает следствие. Дело Baring Vostok было заведено по заявлению миноритария и члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, который также арестован по этому делу, заявлял, что уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом в «Восточном» между Baring Vostok, Юсуповым и другим миноритарием – Артемом Аветисяном.

Дельпаль находится в СИЗО с середины февраля. «Я в шоке от своего ареста. Так просто – взяли и бросили в камеру. Я никогда ничего противозаконного не совершал ни здесь, ни у себя на родине», – говорил он корреспонденту «Московского комсомольца», который является членом общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Дельпаль жаловался, что ему запрещены звонки и встречи, а письма, написанные ему родственниками на французском языке, ему не приходят. «Еще не понимаю: почему мне адвокат не может передать ни одного документа по моему делу? Он приходит. Показывает мне, но оставить в СИЗО не может, потому что это запрещено правилами», – цитировал «Московский комсомолец» Дельпаля.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде

Экономика
Новости

Орешкин не смог назвать Путину расходы на программу импортозамещения

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин во время пленарного заседания Арктического форума не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Санкции подталкивают Россию к тому, чтобы самостоятельно развивать технологии, импортозамещение, сказал Путин. Он решил уточнить у Орешкина, сколько Россия в 2018 г. вложила в импортозамешение. «Сколько? 600 млрд руб.?» – спросил Путин министра, просматривающего информацию в смартфоне. Однако министр не сразу заметил обращение президента к нему. Сидевший рядом с Орешкиным министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание коллеги на вопрос Путина. После того как президент уточнил вопрос, Орешкин так и не смог ответить на него. На это Путин сразу отреагировал: «Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов точно совершенно рублей».

Позже Путин вернулся к этой теме и сказал, что на импортозамещение в 2018 г. было потрачено 637 млрд руб.

В начале марта председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием Орешкина за то, что тот не был готов ответить на вопросы о реализации национальных проектов. В итоге выступление Орешкина парламентарии перенесли. Сам министр позже сказал, что парламент поставил вопрос гораздо шире, чем планировалось изначально, из-за этого обсуждение ушло в сторону разговора об общей ситуации с нацпроектами.

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