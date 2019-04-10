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Госсекретарь США призвал не сравнивать Голаны с Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео призвал общественность не сравнивать Голанские высоты с Крымом, передает «РИА Новости». По его словам, Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками и оборонялся. «Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», — цитирует агентство выступление чиновника в сенате США.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Тогда же министерство иностранных дел Сирии, которая считает Голаны своей территорией, назвало решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом для арабских стран.

Лига арабских государств в своем коммюнике назвала решение Трампа «ничтожным по форме и по существу». Российский МИД выразил опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин 8 апреля заявил, что решение Вашингтона нарушает резолюцию ООН.