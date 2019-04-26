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Суд обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках задержанного в Магнитогорске

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ о защите деловой репутации к «Новой газете» из-за статей о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва дома в Магнитогорске, сообщает издание.

«Новая газета» должна удалить два материала с сайта, страницу из PDF-версии и опубликовать опровержение. Защита издания планирует обжаловать решение суда.

ФСБ подала иск к «Новой газете» в марте из-за двух публикаций о Зайнабидинове. В январе его жена рассказала изданию со ссылкой на слова мужа, что Зайнабидинова пытали в ФСБ и требовали признать вину за взрыв дома в Магнитогорске. Позже прокурор Челябинской области Виталий Лопин сообщил, что задержанный отказался от своих слов о пытках.

Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате погибли 39 человек. Несколько СМИ сообщили о том, что расследуется версия теракта. Однако, по официальной версии, в доме произошел взрыв бытового газа.