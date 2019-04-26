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Уголовное дело о халатности заведено после отравления наркотиками в московском СИЗО

Уголовное дело о о халатности, злоупотреблении полномочиями и незаконном сбыте наркотиков было возбуждено после отравления наркотиками арестантов в московском СИЗО «Матросская Тишина», сообщила «Интерфаксу» официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко 24 апреля сообщил о том, что из-за передозировки наркотиков в «Матросской Тишине» погибли двое заключенных и еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет по городу Москве начал доследственную проверку в связи с инцидентом.

Арестованные получили наркотик в продуктовой посылке, предположительно в смоченной им ткани, рассказал Максименко. По его словам, сотрудники ФСИН тщательно проверяют все посылки, но выявлять наркотик в ткани не могут.

Московское управление ФСИН начало проверку всех следственных изоляторов после отравления в «Матросской Тишине». При ее проведении будут использоваться переносные видеорегистраторы и служебные собаки, обученные искать наркотики.