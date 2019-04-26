Посольство России в США потребовало немедленного освобождения Бутиной

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Московский стадион им. Стрельцова реконструируют по французскому проекту

Конкурс на реконструкцию Центральной арены спорткомплекса «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова выиграло французское бюро Michel Remon & Associes. Об этом говорится в пресс-релизе титульного спонсора футбольного клуба «Торпедо Москва» – ГК «Инград».

Реконструкция должна начаться во II квартале 2020 г. После нее вместимость стадиона увеличится до 15 076 мест, также на территории появятся 780 парковочных мест. Арена будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и UEFA, отмечается в сообщении.

Проект французского бюро предусматривает, что стадион объединит большую территорию от улицы Восточной до Москвы-реки, рассказал архитектор Michel Remon & Associes Алексис Пейе. «Мы создадим бельведер на Москву, повторяющий изгибы реки. Многие элементы концепции нацелены на сохранение богатейших спортивных традиций и истории Даниловского района. Уверен, что после реконструкции здесь станет еще более атмосферно!» – приводятся его слова в пресс-релизе.

Стадион «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова был построен в 1959 г. Сначала он использовался в качестве тренировочной базы московского «Торпедо». Первый официальный матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 г.

В настоящее время спорткомплекс является собственностью спортивного фонда «Торпедо». В 2017 г. фонд вошел в состав концерна «Россиум», основным владельцем которого является Роман Авдеев. Некоторое время спустя бизнесмен также приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба «Торпедо Москва».

Архитектурная мастерская Мишеля Ремона ранее проектировала два стадиона во Франции: «Огюст Делон» в Реймсе и «Стад Гастон Жерар» в Дижоне.