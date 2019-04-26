Политика

Новости

В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях

В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей. Об этом изданию «29.ru» сообщил ее юрист Алексей Куроптев.

Протокол был составлен по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации). Правоохранительные органы считают, что опубликованная Калининой информация привела к созданию «помех функционированию транспортной инфраструктуры».

В копии протокола, фотографию которой опубликовало издание, говорится, что Калинина распространила в социальной сети «В контакте» информацию о месте и времени проведения митинга и демонстрации, зная о том, что они не согласованы и не могут быть проведены. «То есть распространила заведомо недостоверную информацию под видом достоверного сообщения», – говорится в документе. Акция протеста против строительства мусорного полигона в итоге состоялась.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы, вводящие административную ответственность за распространение фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. 29 марта они вступили в силу.

Суд 22 апреля впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти. 34-летний житель Новгородской области 31 марта разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес Путина.