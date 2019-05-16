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Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма

Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.

С предложением о проведении опроса местных жителей выступил президент Владимир Путин. Он заявил, что только вчера узнал о протестах в Екатеринбурге и удивился, что кто-то выступает против возведения храма. Путин напомнил, что храм должен объединять, а не разобщать граждан. По мнению главы государства, нужно прислушаться к мнению горожан и, возможно, создать новый сквер в другом месте.

«Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», – отметила Куземка. По ее словам, результаты состоявшихся ранее опросов показывают, что большинство жителей относятся к строительству равнодушно.

После утверждения проекта строительства собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра в сентябре 2018 г. группа жителей города пыталась инициировать референдум, но избирком отказал в голосовании. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, его учредителями являются владелец РМК Игорь Алтушкин, владелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил бизнесменам выделить средства для озеленения города. Алтушкин пообещал начать за свой счет работу по созданию сквера поблизости от стадиона «Екатеринбург-арена». Козицын заявил о намерении обеспечить проекты благоустройства скверов в городе необходимыми материалами и саженцами.

Протесты против строительства храма проходят в Екатеринбурге с начала недели. По разным оценкам, только 15 мая задержали от 33 до 68 человек за участие в несанкционированной акции.