Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма в Екатеринбурге

Президент узнал о протестах только на третий день

Alexander Zemlianichenko / AP

Президент России Владимир Путин призвал власти Екатеринбурга провести опрос населения по вопросу строительства храма в центре города, об этом он заявил, выступая на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость». «Есть простой способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству», – сказал он.

«Вы знаете, я об этом услышал, и то мельком, только вчера. Немного даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша чисто региональная история», – отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»). Путин выразил уверенность, что храм должен объединять людей, а не разобщать их, а также призвал местные власти учесть мнение людей, если только это не «записные активисты, которые приехали из Москвы, чтобы пошуметь и попиариться».

По его мнению, необходимо обеспечить сохранение числа деревьев и разбить поблизости новый сквер. «Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим – найти оптимальное для проживающих там людей решение», – подчеркнул глава государства. Вскоре после этого в мэрии Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос жителей по вопросу возведения храма в сквере возле драмтеатра.

Акции против строительства храма в центре Екатеринбурга проходят в городе с начала недели. Сотрудники Росгвардии только 15 мая задержали, по разным оценкам, от 33 до 68 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия сотрудников силовых ведомств по разгону протестной акции оправданными, поскольку они являлись реакцией на провокацию. Еще 14 мая Песков утверждал, что Кремль следит за протестами из-за строительства храма в Екатеринбурге.

Решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра было принято в сентябре 2018 г. Многие жители Екатеринбурга не согласились с решением и пытались инициировать референдум, но избирком отказал в голосовании. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, его учредителями являются владелец РМК Игорь Алтушкин, совладелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 16 мая на специальном совещании у губернатора Евгения Куйвашева предложил бизнесменам помочь в озеленении города. Алтушкин пообещал спонсировать работу по благоустройству сквера возле стадиона «Екатеринбург-арена». В свою очередь Козицын заявил о готовности обеспечить проекты благоустройства необходимыми материалами и саженцами.