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Жители Екатеринбурга вновь собрались на акцию против строительства храма

Жители Екатеринбурга уже четвертый день подряд собираются в центре города, чтобы выразить протест против строительства храма на месте сквера, следует из трансляции издания «Екатеринбург онлайн». На этот раз число протестующих оказалось в несколько раз меньше, чем в третий день протестов.

Забор вокруг места строительства охраняют усиленные наряды сотрудников Росгвардии, на этот раз на входе в сквер установлены рамки металлодетекторов, поэтому там образовалась очередь. Люди в очереди танцуют и поют, многие из них пришли с плакатами в защиту сквера. Сотрудники силовых ведомств по состоянию на 19.30 мск не задерживают протестующих. В сквер приехал депутат Госдумы Андрей Альшевских, который призвал протестующих и местные власти договориться об альтернативной площадке для возведения храма. Также перед участниками акции выступил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который заявил, что ничего строить в сквере нельзя.

После утверждения проекта строительства собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра в сентябре 2018 г. группа жителей города хотела организовать городской референдум по этому вопросу, но избирком отказал в голосовании. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, его учредителями являются владелец РМК Игорь Алтушкин, владелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

С 13 мая в городе проходят стихийные акции против строительства храма, было задержано несколько десятков человек, некоторые из них пострадали во время разгона протестующих.

Президент России Владимир Путин 16 мая предложил властям Екатеринбурга провести опрос местных жителей по поводу целесообразности строительства храма на месте сквера. Мэрия вскоре согласилась провести опрос. По словам мэра города Александра Высокинского, вопрос будет решен в ближайшие две недели. Также 16 мая прошло совещание у губернатора Свердловской области, где спонсоры строительства храма пообещали заняться озеленением города.