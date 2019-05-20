Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел

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Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал сведения о доходах. В 2018 г. украинский лидер заработал 9,7 млн гривен (около $370 000), говорится в декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. В собственности Зеленского земельный участок площадью 1200 кв. м и дом площадью 353,5 кв. м, расположенные в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области. Президент также имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 131,9 кв. м. Зеленскому принадлежат два парковочных места площадью 20,9 и 20,7 кв. м соответственно. Совместно с художественным руководителем «Студии Квартал-95» Сергеем Шефиром Зеленский владеет двумя квартирами площадью 254,5 кв. м и 198,6 кв. м (доли Зеленского 25% и 50% соответственно).

Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов. Зеленский обладает правами собственности в компаниях «Киноквартал» и «Студия Квартал-95». Также он совместно с другими лицами обладает корпоративными правами в компании «Квартал-концерт», «Гауди студио», «Инвест анима» и «Фиш-хаус». Зеленскому принадлежат акции кипрских компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited, Green Family LTD. У президента имеется $190 000 и 107 000 евро наличными, а на счетах в Приватбанке и ОТП банке – $570 000, 1 млн гривен (около $38 200). Зеленскому принадлежит автомобиль Land Rover 2016 г. выпуска и несколько ценных часов. Президент Украины также задекларировал три изобретения и несколько десятков торговых марок. Президент и его супруга арендуют в Великобритании квартиру площадью 91,9 кв. м.

Супруга Зеленского Елена владеет квартирой площадью 129,8 кв. м и парковочным местом площадью 16,1 кв. м, расположенными в поселке Ливадия (недалеко от Ялты, Крым). Супруга президента также имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 284 кв. м. Совместно с Еленой и Ларисой Шефир Елена Зеленская владеет нежилым помещением в Киеве площадью 337,8 кв. м. Зеленской принадлежит 33,34% помещения, доли других собственников – по 33,33%. Сергей Шефир и Зеленская в равных долях также владеют нежилым помещением в Киеве площадью 305,9 кв. м. Помимо этого супруге президента принадлежит автомобиль Mercedes Benz S 500 4 Matic.

В декларации Зеленского говорится, что кипрскому офшору Aldorante Limited принадлежит квартира в Киеве площадью 269,7 кв. м, два парковочных места площадью 20,7 кв. м и 21,7 кв. м. На итальянскую компанию San Tommaso SRL зарегистрирован дом в Италии площадью 413 кв. м. Зеленский и его супруга также имеют в собственности и могут получать доход с 10 гостиничных номеров в Грузии.

Зеленский победил на выборах президента по итогам двух туров. Второй тур состоялся месяц назад, 21 апреля. Зеленский набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий украинский президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации