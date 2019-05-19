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Прокуратура Австрии не нашла состава преступления на видео с вице-канцлером

Верховная прокуратура Австрии не нашла состава преступления в видеозаписи разговора вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса с предполагаемой россиянкой. Об этом сообщила австрийская радиостанция Ое-1 со ссылкой на заявление прокуратуры. В нем говорится, что конкретных доказательств наличия преступления на этом видео нет. Следователи не стали начинать расследование.

При этом в прокуратуре отметили, что пока так и не удалось получить полную видеозапись беседы, длившейся несколько часов. Немецкие СМИ, обнародовавшие отрывки переговоров, отказываются предоставлять полную запись, ссылаясь на защиту редакционной тайны.

Вечером 17 мая журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись разговора австрийских политиков с женщиной, которая представилась Аленой Макаровой. Запечатленная на видео беседа состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Предполагаемая россиянка во время переговоров предложила Штрахе материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку, а канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение. Курц также сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы, лидером которой был Штрахе.