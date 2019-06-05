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Россия и Китай будут обмениваться законами о регулировании информпространства

Россия и Китай договорились «укреплять обмены в области законодательного регулирования деятельности в информационном пространстве». Об этом сказано в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, подписанном по итогам переговоров в среду в Кремле, в первый день государственного визита лидера КНР в Россию.

Кроме того, стороны согласились «совместно продвигать принцип управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» в соответствии с международным правом и внутригосударственными нормативно-правовыми требованиями», сказано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Путин и Си Цзиньпин обещают «обеспечивать мирное и безопасное функционирование сети «Интернет» на основе равноправного участия всех государств в данном процессе, способствовать становлению упорядоченного управления глобальным информационным пространством». В документе также сказано о намерении «продолжить работы в целях дальнейшей выработки в рамках ООН правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и разработки универсального, юридически обязывающего документа по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

Кроме того, Россия и Китай готовы «противодействовать введению необоснованных ограничений в отношении доступа на рынок продукции информационно-коммуникационных технологий под предлогом обеспечения национальной безопасности, а также необоснованных рестрикций в отношении экспорта высокотехнологичной продукции», сказано в документе.

Также Путин и Си Цзиньпин договорились «до конца текущего года ввести в эксплуатацию восточный маршрут российско-китайского газопровода и начать осуществление поставок природного газа», сказано в совместном заявлении руководителей России и Китая.