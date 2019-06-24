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МВД Грузии отстранило от работы 10 полицейских за разгон митинга в Тбилиси

Десять полицейских отстранены от работы в рамках расследования о возможном превышении полномочий во время разгона протестующих в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на и. о. директора департамента центральной криминальной полиции Грузии Мамука Челидзе. В ведомстве добавили, что в отношении двоих правоохранителей устанавливают признаки уголовного преступления.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Позже Минтранс сообщил о запрете грузинским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию с этой же даты. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.

Ограничения на полеты были введены после митингов у здания грузинского парламента в Тбилиси. Первый митинг начался 20 июня после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Митинг перерос в столкновения с полицией, в результате которых пострадали не менее 240 человек, 305 человек были задержаны за нарушение общественного порядка. На следующий день акции протеста продолжились, но участники митинга требовали в числе прочего отставки руководителя МВД страны Георгия Гахарии. Российские власти заявили о намерении вывезти в целях безопасности всех российских туристов из Грузии. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, возобновление авиаперевозок из России в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.