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Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию без ограничения полномочий, об этом он написал в Facebook. Он добавил, что лично обсуждал это с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», – отметил Зеленский.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия объявила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении России в основных парламентских полномочиях.

Предложенные британской и украинской делегациями поправки о возвращении России к работе ассамблеи только в январе 2020 г. были отклонены. Украинская делегация заявила о намерении покинуть ПАСЕ, если российская делегация будет восстановлена в правах. Россия подала заявку на участие в ПАСЕ. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ассамблея сделала серьезные шаги по защите основополагающих прав делегаций.