Лидер партии «Грузинская мечта» Талаквадзе избран спикером парламента Грузии

Политика

Новости

Кремль отказался комментировать траты Мантурова в командировках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать командировочные расходы главы Минпромторга Дениса Мантурова и переадресовал этот вопрос в правительство и в само министерство. «Я переадресую вас в Белый дом и непосредственно в министерство, потому что там можно узнать конкретную информацию – когда, как, что это было за мероприятие. Мы не располагаем... Это прерогатива в данном случае правительства», – сказал Песков.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Трансперенси интернешнл Россия» написала о командировочных расходах российских чиновников, в частности о том, что Минпромторг в 2016–2017 гг. потратил на проживание сотрудников в зарубежных отелях более 19 млн руб. Причем сам Мантуров часто ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за сутки.

Комментируя эту статью, в Минпромторге заявили, что командировочные его сотрудников проверялись аудиторами Счетной палаты. Минпромторг отметил, что общая сумма, рассчитанная на командировочные расходы, согласовывается ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период. Решения о направлении министров в командировки принимает правительство.

Порядок и условия командирования, а также нормативы возмещения командировочных расходов министров регулируются нормативными актами правительства. В то же время «Трансперенси интернешнл Россия» указывает, что отдельные категории чиновников, в том числе министры и их заместители, могут выходить за пределы установленных лимитов расходов во время командировок, если согласовали это с руководством.